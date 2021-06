Revilla avanza un acuerdo que "resuelve" el problema del agua para el arco de la Bahía este verano y sin coste

Así lo ha adelantado Revilla en el Parlamento regional durante su intervención en el debate del estado de la región, en el que, sin embargo, el presidente no ha dado más detalles de este acuerdo, alcanzado, según ha dicho, ayer y que "se conocerá muy pronto".

Ha indicado que la fórmula acordada va a permitir la transferencia de agua necesaria para asegurar el abastecimiento de Santander y el arco de la Bahía durante el verano y sin ningún coste para Cantabria. "No digo más pero alguno tendrá que rectificar", ha aseverado Revilla.

Así lo ha dicho en alusión a aquellos que ayer, en el debate en el Pleno de una iniciativa sobre la problemática del agua, pronosticaban que Cantabria no recibiría nada de la reclamada transferencia de los 4,99 hectómetros cúbicos de agua del pantano del Ebro para abastecer a Santander y el arco de la Bahía y afirmaban que a la comunidad no se le daba "nunca nada" y se la tenía "manía".

"No, no es que nos tengan manía. Es que no somos muchos y en política pues los votos pesan más los de grandes comunidades que un territorio con 581.000 (habitantes) y por eso es muy importante que haya un Gobierno reivindicativo, muy importante, cosa que aquí hay ¿eh?. Hay un Gobierno reivindicativo y un presidente reivindicativo constantemente", ha afirmado.

REVILLA: "EL GOBIERNO DE ESPAÑA ESTÁ CUMPLIENDO CON CANTABRIA"

Por otra parte, en su discurso, Revilla se ha referido a las infraestructuras comprometidas por el Estado e incluidas en el acuerdo suscrito en Madrid entre el PRC y el PSOE y que forman parte del pacto de Gobierno regional entre regionalistas y socialistas se han producido algunos avances.

Así, respecto a la ejecución del AVE entre Palencia y Alar del Rey, se han producido dos "avances significativos", como han sido la adjudicación del tramo Amusco-Osorno, con una inversión de 80 millones de euros que permitirá el inicio de las obras este año, y la preadjudicación del tramo Palencia Norte-Amusco, por aproximadamente 77 millones y la previsión de comenzar los trabajos también antes de fin de año.

Estos dos tramos suponen casi la mitad del trazado hasta Alar y que comenzarán este año y los dos restantes (Osorno-Calahorra de Boedo y Boedo-Alar), según Revilla, tienen que licitarse a finales de año para que las obras arranquen en 2022.

Revilla ha indicado que el estudio informativo entre Alar y Reinosa salió a información púlica en septiembre y está pendiente de declaración de impacto ambiental y el objetivo es que las obras puedan adjudicarse a finales de 2023.

"Por fin vamos a tener tren que todo el mundo ha prometido pero nadie ha empezado", ha subrayado Revilla, quien ha opinado que "algo se va consiguiendo".

Por otra parte, ha señalado que ya está aprobada técnicamente la duplicación de vía entre Santander y Torrelavega y se está preparando la documentación para licitar las obras, con una inversión prevista de 48 millones y que debe comenzar también este año.

Y en cuanto al tren Santander-Bilbao se encuentra en fase de redacción del estudio informativo, valorando las diferentes alternativas.

Por otra parte, en materia de carreteras, ha indicado que la mejora del desfiladero de La Hermida está ya licitada y pendiente de adjudicación y se espera que las obras comiencen este año.

FONDOS EUROPEOS

Ante estos avances, Revilla ha señalado que pese a "empecinamientos" como en este asunto del agua y algunos "retrasos", en estos momentos el Gobierno de España "está cumpliendo adecuadamente" con Cantabria.

Eso sí, Cantabria está a la espera de la decisión del Gobierno de España sobre los proyectos que serán financiados con cargo a los fondos europeos, entre los que espera "que no haya ningún impedimento" para que estén el parque empresarial y logístico de La Pasiega y el nuevo Museo de Prehistoria y Arqueología (MUPAC), entre otros.

Revilla ha señalado que estos proyectos cántabros han sido "elogiados" tanto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como por las vicepresidentas Carmes Calvo y Nadia Calviño, por lo que espera su inclusión.

También en alusión a fondos europeos, Revilla ha indicado que Cantabria ha recibido 42 millones del primer pago de los fondos React EU, en septiembre está previsto recibir otros 42 y en 2022 el resto hasta completar los 96,2 asignados a la comunidad.

DA POR SEGURO EL PAGO DE LOS 45 MILLONES DEL IVA DE 2017

Durante su discurso, Revilla también se ha referido a algunos litigios entre el Gobierno de Cantabria y el de España, como, por ejemplo, el relativo al pago de los 45 millones de euros correspondientes al IVA de 2017 no abonado por el Ejecutivo central.

Ello hizo que Cantabria y otras comunidades llevaron al Gobierno a los tribunales y ya se conocen algunas resoluciones favorables hacia las comunidades, como la de las reclamaciones hechas por Galicia y Castilla y León.

Tras estas resoluciones, Revilla da por segura que Cantabria también la recibirá y el Gobierno de España deberá pagar. De hecho, el presidente "supone" que el Estado acabará abonando esta deuda "a todas", incluso aquellas que no han ido a la vía judicial.

También se ha referido al pago de la deuda de Valdecilla y ha recordado que este año se recibirán 66 millones por este concepto: 44 consignados en los Presupuestos Generales del Estado y 22 por la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó al Estado a pagar la anualidad no abonada de 2016.