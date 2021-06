Licampa 1617 preveu invertir més de 35 milions d'euros en el projecte Casal España Arena en 2021

La nova instal·lació preveu convertir-se "en un espai multiús, de referència nacional i internacional, que aculla esdeveniments esportius, culturals i d'entreteniment i que contribuïsca a posicionar la ciutat i la Comunitat Valenciana", ressalta Licampa 1617.

La societat detalla que part de l'import previst per a enguany està destinat a la construcció d'infraestructures complementàries que dinamitzen el barri on se situa com "un nou i modern espai per al col·legi públic Les Arts", les obres del qual van començar a mitjan novembre de 2020. Està previst que el centre escolar s'inaugure en el pròxim curs.

La citada quantitat se suma als vora 20 milions d'euros ja invertits des de l'inici del projecte, dins del total dels 220 milions d'euros previstos per al finançament complet d'aquest projecte. Es tracta d'una iniciativa de Juan Roig la inversió de la qual procedeix íntegrament del seu patrimoni personal, ha precisat la societat.

Així mateix, ha apuntat que en el desenvolupament del nou recinte han participat fins a hui més de 40 proveïdors i ha assenyalat que s'ha donat ocupació a més de cent persones.

Fins ara, l'obra de l'Arena ha emplenat ja l'excavació prèvia de terreny a menys 2 metres i s'han finalitzat els murs pantalla. Actualment, s'està extraient l'aigua procedent del nivell freàtic, que s'està reconduint a séquies properes a la parcel·la.

La previsió és finalitzar l'excavació del terreny fins als set metres de profunditat i realitzar la fonamentació especial durant l'estiu, per a poder així iniciar la Fase 2 en el segon semestre d'enguany. Eixa fase contempla l'estructura de formigó i metàl·lica del recinte.

Licampa 1617 ha detallat que aquest Arena, que sorgeix gràcies a la col·laboració pública i privada, se situa en els carrers Ángel Villena, Bomber Ramon Duart i Antonio Ferrandis -al costat de L'Alqueria del Basket i el Pavelló Font de Sant Lluís-.

El nou espai ocuparà una superfície total construïda d'aproximadament 47.000 metres quadrats i comptarà amb una per a concert.

ALTRES INFRAESTRUCTURES

A més, el projecte contempla la construcció d'un aparcament subterrani i part en altura amb aproximadament 1.300 places, la construcció de forma annexa de la nova seu del València Basket Club, una sala multiusos per a múltiples disponibilitats de 1.200 metres quadrats, zones de restauració, àmplia oferta de localitats, terrasses i zones premium.

Licampa 1617-Casal España Arena de València s'emmarca dins del llegat de Juan Roig. Com la resta d'iniciatives que ho componen, com a Marina d'empreses, Fundació Trinidad Alfonso, València Basket i L'Alqueria del Basket, entre unes altres, "persegueix compartir amb la ciutat de València i la Comunitat part del molt que d'ella rep", ha destacat la societat.