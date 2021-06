José Luis Moreno ha sido detenido en el marco de una gran operación policial contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. Al productor televisivo se le imputan varios delitos de estada, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La Guardia Civil y la Policía Nacional lleva varios meses investigando a empresarios de distintas ciudades de España y sitúa al empresario español en la cúpula de esta supuesta organización.

Durante toda la mañana, las autoridades han estado registrando el domicilio del productor en Bodilla del Monte (Madrid) donde han estado buscando grandes cantidades de dinero. Este martes, los colaboradores del programa Ya es mediodía han comentado la noticia del día en directo y uno de los tertulianos ha arrojado lo que podría ser una nueva pista. Carlos Cuesta ha revelado que hace algo más de cuatro años un empresario del entorno de José Luis Moreno le ofreció participar en un negocio.

El colaborador ha explicado que un intermediario, del que no ha querido desvelar su nombre ya que no puede asegurar si su historia formaría parte de esta red, le ofreció formar parte de un negocio que tenía que ver con el mundo de la televisión y con desarrollo de espacio culturales. "Me ofrecieron una operación que cuando yo he ido viendo lo que se narraba de la utilización de 700 empresas, con formación de patrimonios, avales para la generación de una imagen de que iba a ser un negocio totalmente boyante... Y digo: 'Anda, se parece muchísimo a lo que a mí me ofrecían'", ha comentado el periodista.

Carlos Cuesta cuenta que se pedía una inversión, que en este caso se incluía el patrimonio de una empresa que había quebrado y aseguraban que ellos se quedarían con los beneficios. "Te lo vendían muy bonito. El negocio lo empecé a mirar, no me gustaba, no me atraía. Reconozco que cuando me dijeron el nombre de José Luis Moreno yo no tengo ningún prejuicio, pero no me gustaba como empresario, como trayectoria y me aparté inmediatamente", ha aclarado el comunicador.

"Si eso quedaba dentro de ese radio de acción, estamos hablando de que hace cuatro o cinco años se movían con toda la tranquilidad ya", ha terminado el periodista. Las fechas señaladas por el colaborador concuerdan con el inicio de la investigación que se abrió en el año 2018. Al parecer, esta organización llevaría más tiempo operando solo que en ese año se detiene a una mula, una persona con dinero en efectivo y que su testimonio se materializa como el detonante.