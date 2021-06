Piñán defiende el diálogo con el sector de las orquestas y el espectáculo y avanza una nueva línea de ayudas

La consejera ha hecho este anuncio después de que el diputado de Podemos Rafael Palacios criticase que los trabajadores de orquestas y espectáculos no han podido optar a las ayudas impulsadas hasta ahora. Esto les ha llevado a vivir una situación "dramática" que se agrava ahora que no pueden organizar las fiestas de prao veraniegas por las condiciones estipuladas para su celebración.

Palacios ha asegurado que los profesionales no consideran que los canales de diálogo con la Administración regional hayan sido efectivos. Por ello, el diputado de Podemos ha pedido que, si las medidas sanitarias impiden llevar a cabo estas fiestas con normalidad, el Gobierno asturiano "se haga cargo" y "asuma la responsabilidad", encontrando "una salida" para los profesionales que, por segundo verano consecutivo, no van a poder organizar fiestas.

Por su parte la consejera ha defendido que se han producido reuniones con estos dos sectores, y ha remarcado que en el marco de este diálogo pudieron presentar alegaciones a las líneas de ayuda destinadas a los autónomos y pequeñas empresas del sector cultural.

Durante el pleno, Piñán ha respondido a otra pregunta, en este caso relativa a la situación de los contratos de gestión de los servicios en la estación invernal de Valgrande Pajares, formulada por el diputado del PP José Felgueres.

La consejera ha reconocido que no está "satisfecha" por la actual situación de los contratos, ya que tres de cinco se encuentran pendientes de adjudicación. Se trata, en cada caso, de una "situación temporal" debido a las circunstancias de cada servicio. "No puedo decir que esté satisfecha de la situación", ha dicho, pero sí por otros motivos como la implicación de las empresas concesionarias y la apertura de la temporada de invierno "en unas circunstancias en que lo fácil sería no abrir la estación".

Por su parte, Felgueres ha criticado la situación de estos contratos y ha cuestionado el papel de la consejera en su solución. "Para no estar satisfecha, no ha hecho mucho en estos dos años", ha aseverado.