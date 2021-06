Cárcaba defiende la necesidad de una reforma del sistema fiscal para garantizar la suficiencia financiera

Ana Cárcaba daba así respuesta a la pregunta planteada por el diputado del PP, Pablo González. La consejera ha manifestado que las nuevas figuras tributarias es "una cuestión de la que apenas disponen de información, porque se trata de una propuesta que surge en el plan de Resilencia enviado por el Gobierno central a Bruselas que aún está siendo objeto de desarrollo".

"No contamos con el nivel de detalle y precisión para poder evaluar sus consecuencias", ha insistido Cárcaba que ha replicado al PP que las propuestas realmente planteadas por el Gobierno central no pasan únicamente por una subida de tributos.

Así ha preguntado a los 'populares' si comparten algunas de esas propuestas como la creación de un comité de expertos independientes para la reforma fiscal que ha indicado el Gobierno asturiano si considerado necesario.

"Siempre hemos defendido un sistema tributario progresivo y justo que garantice la suficiencia financiera y eso pasa por una reforma del modelo fiscal, lo que no quiere decir que los que ahora tributan vayan a estar sometidos a mayor fiscalidad sino que se evite la competencia fiscal entre territorios

Por su parte el diputado del PP, Pablo Álvarez ha indicado que su grupo no busca debatir si estas modificaciones son adecuadas o no, sino el saber como van a incidir en las cuentas de la región porque "si el gobierno central toma medidas y no consulta con nadie los gobiernos autonómicos deberán saber como van a incidir dichas medidas".

"Lo que si vemos es que las figuras tributarias que van a venir y las que ya llegaron es que hay que saber cómo las mismas van a afectar en Asturias, saber si esto van a pagarlo las grandes corporaciones porque lo conocemos es que lo van a pagar las clases medias, las menos pudientes y eso nos preocupa mucho", ha dicho el diputado 'popular'.