Aragonès espera salir del encuentro de esta tarde con Sánchez con una fecha para la reunión de la mesa de diálogo

Del encuentro que se producirá este martes por la tarde entre el president del Govern, Pere Aragonès, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el líder del ejecutivo catalán espera salir "con una fecha concreta" para la celebración de la reunión de la mesa de diálogo entre ambos gobiernos para acercar posturas en el conflicto catalán.

Además de un día y hora, el president espera concretar "un orden del día y un contenido" a tratar en esta mesa así como "una metodología para hacerlo útil", como ha indicado este martes la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, tras el Consell Executiu.

Aragonès no perderá la oportunidad de pedir nuevamente, en esta ocasión desde la Moncloa, el fin de la "represión" en Cataluña e insistirá en hacer posible un referéndum de autodeterminación pactado y la "amnistía" para todas las personas "represaliadas" por el Estado.

"El president no va a Madrid a hacerse ninguna foto pero tampoco a evitarla" (Patrícia Plaja, portavoz del Govern)

"No vamos a pactar nada sino a negociar de tú a tú con el presidente español", ha afirmado Plaja, insistiendo en que el encuentro de esta tarde no será de cortesía sino "de trabajo". "El president no va a Madrid a hacerse ninguna foto, pero tampoco a evitarla", ha concretado, teniendo presente que "el punto de partida son dos posiciones muy alejadas", ha añadido.

"Hay que restablecer las bases de la vuelta al diálogo de igual a igual", ha reiterado Plaja, dentro de una reunión que tocará otros temas de calado a nivel económico y social, como la gestión de los fondos europeos de recuperación o una "solución" a la "represión" del Tribunal de Cuentas contra los líderes del procés a los que exige el pago de 5,4 millones de euros.