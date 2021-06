Este martes, la Policía Nacional ha detenido al empresario José Luis Moreno por una operación aún abierta contra una red internacional de malversación y blanqueo de capitales. La operación, que está bajo secreto de sumario, cuenta con más de 50 detenido en Madrid y Barcelona, entre los que se encuentra el famoso productor televisivo, quien supuestamente habría estafado más de 50 millones de euros con un entramado de sociedades mercantiles.

Tras conocerse la detención, las redes no han tardado en comentar la noticia, algunos con humor utilizando diferentes memes, y otros repasando la historia de José Luis Moreno a lo largo de sus años en activo. Pero no recordando Noche de fiesta u otras producciones, sino haciendo hincapié en el premonitorio papel de villano que interpretó en Torrente 2, su irónica habilidad con la ventriloquía, que podría ser un símil a estas supuestas sociedades mercantiles, o aquel reencuentro con Yolanda Ramos.

El productor José Luis Moreno ha sido detenido en una operación policial en Madrid que, según señalan varios medios, busca desmantelar un grupo criminal presuntamente liderado por el productor y empresario madrileño y en el que habría más de cincuenta implicados. El productor José Luis Moreno ha sido detenido en una operación policial en Madrid que, según señalan varios medios, busca desmantelar un grupo criminal presuntamente liderado por el productor y empresario madrileño y en el que habría más de cincuenta implicados.

Precisamente, a poco de saltar la noticia, Yolanda Ramos se ha convertido en trending topic, pues es muy recordado el tenso momento que se vivió en abril de 2014 en el tercer programa de Hable con ellas.

El productor televisivo estaba hablando de los pagos a sus trabajadores cuando la actriz, que era una de las presentadoras del formato de Telecinco que acababa de comenzar, le recordó Moreno que le debía dinero.

📺 Esta conversación entre la gran actriz @_YolandaRamos_ con el estafador Jose Luis Moreno es una fotografía de nuestra España:



Yolanda: Usted me debe 25.000 pesetas de las antiguas pesetas.



José Luis Moreno: Tu piensas vivir de esto? Entonces tienes que cambiar el chip. pic.twitter.com/z9xyrzQXCz — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) June 29, 2021

"¿Usted sabe que me debe 25.000 pesetas? Para mí entonces era un dineral. Yo fui a Noche de fiesta y salí bailando de las últimas y jamás se me pagó", aseguró la cómica. "¿Pero firmaste contrato y todo?", le preguntó el productor. "No firmé nada", respondió ella, provocando que él cambiara el gesto y esbozara una sonrisa.

"No le acuso a usted directamente, pero yo lo he vivido. Llamaba y decía, como una inocente, 'es que no me habéis pagado'. Y me decían: '¿Qué está diciendo? ¿Tú tienes firmado algo?'. Lo mismo que me ha dicho usted", continuó explicando Ramos.

"Usted era el productor, que le oía por el micro. ¿Pero a quién se las pido? Yo ya no sé a quién invitar al programa. ¿Miramos las fechas, usted me paga y yo lo dono?", concluyó la conversación. Sin embargo, poco después, él se quejó de que estaban usando esta anécdota para vender el programa, pero que no se fijaban en todo el trabajo que había dado. "Según va transcurriendo la entrevista me doy cuenta de que no he venido a un sitio amable", opinó y, después, terminó marchándose enfadado.

Más de dos años después, en agosto de 2016, José Luis Moreno volvió a Hable con ellas, donde ya no estaba Yolanda Ramos, para reconciliarse con el programa, pero la tensión volvió a ser palpable y, durante una publicidad, el invitado amenazó a Sandra Barneda: "¿Tú quién eres? ¿Qué has hecho? ¿Cuál es tu carrera? Una más y te corto el cuello". Esto provocó que incluso Mediaset pidiera disculpas por haberlo invitado a la cadena.