CSIF exigeix a Educació que es comprometa a mantindre el nombre de docents d'enguany durant el pròxim curs

La central sindical vol que l'Administració es comprometa a explicar el pròxim curs amb els reforços docents incorporats en aquest -uns 3.000 professionals- per a previndre la pandèmia i millorar l'atenció educativa, segons ha informat en un comunicat.

CSIF explica en el seu escrit que aquest curs "ha estat marcat per la pandèmia que encara seguim patint. L'augment de recursos humans ha fet possible una rebaixa de ràtios, així com plantejar unes mesures de prevenció que pogueren garantir la seguretat d'alumnat i professorat".

No obstant açò, per a continuar amb aquesta línia, el sindicat considera "fonamental el manteniment d'aquest nombre de docents per al curs 2021-2022, amb la finalitat de possibilitar ràtios més baixes, aules menys massificades, assegurar mesures de prevenció de major eficàcia i oferir un ensenyament més individualitzat".

Així, la central sindical exigeix a la Conselleria d'Educació "el manteniment del nombre de docents que han estat treballant durant el present curs escolar" i insta a "reduir les ràtios d'alumnat per aula per a millorar la qualitat de l'ensenyament presencial i evitar contagis" perquè la pandèmia "no està superada".

En aquesta línia, considera "imprescindible" conservar el pròxim curs les actuals mesures de prevenció "amb la finalitat d'evitar que els recintes escolars puguen convertir-se en focus de propagació del virus".

CSIF, a més, posa l'accent en la importància de superar les manques a causa de l'educació no presencial de l'últim trimestre del passat curs i d'aquest per als grups que han dividit als estudiants i la meitat no assiteix presencialment, o per a aquells que han passat quarantena. Per a recuperar un ensenyament públic valencià de qualitat, el sindicat insisteix en "una inversió en personal i mitjans per al pròxim curs".