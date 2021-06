¿Demasiado pronto para pensar en la Navidad?

Aunque la mayoría de la gente tiene la cabeza puesta en las vacaciones de verano, los departamentos de marketing que saben adaptarse y trabajar con antelación hace días que dejaron atrás el periodo estival para entrar de cabeza en las navidades de 2021.

Este periodo invernal es una época de cambios con un aumento de la demanda impredecible, por eso, desde el site Think with Google han publicado una completa guía para retailers, con el objetivo de ayudarles a hacer frente a una de las épocas más difíciles del año en cualquier departamento de marketing. No solo por lo exigente que resulta si no que una gran parte de los ingresos de todo el año se consiguen durante estos días.

Además, este año, se prevé que la presión en la parte digital de los comercios sea grande ya que, el año pasado, se registró el mayor número de ventas digitales hasta el momento con un 50 % más que el año anterior. Es cierto que resulta imposible predecir los ingresos exactos del 2021, debido a que el crecimiento del año pasado estuvo condicionado por las circunstancias especiales que vivimos, pero todos los expertos vaticinan que la tendencia a comprar online seguirá creciendo. De hecho, solo en España, Euromonitor espera que el porcentaje de ventas de comercio electrónico crezca hasta el 10% para el año 2025, en comparación con el 9% del 2020.