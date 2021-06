Música, teatre i molt humor, la proposta de Melomans per a aquest dimarts en el festival Serenates

Quatre veus a capela, Edu Escartí, Gonzalo Manglano, Javi Reig i Pau Ferrer, amb l'humor com a vehicle d'expressió, faran un repàs de cançons de hui i d'ahir. Des de la publicació de 'Se canta, pero no se toca', títol de l'àlbum que va publicar Melomans fa ja més de cinc anys, el desig del grup ha sigut el de presentar-lo en directe i poder fer una gira, però multitud d'imprevists el van ser retardant fins avui.

Temes i arranjaments nous i sorprenents, sense més instruments que les seues veus i amb molt d'humor, per a tots els públics. L'actuació de la Nau suposa "el tret d'eixida" d'una esperada i ajornada gira, segons ha informat la institució acadèmica.

Melomans ha comptat amb la direcció d'escena de Víctor Lucas, amb gran trajectòria en el món de l'espectacle, i amb dos humoristes, Rafa Alarcón i Jesús Manzano. D'aquest últim, guionista del programa 'El Hormiguero', "hem pres les seues "microcançons", cançons molt curtes que contenen un acudit musical". Els arranjaments musicals són obra de Moisés Bautista.

Per al grup, el Centre Cultural La Nau "és un lloc al que ens encanta anar, i més encara amb el festival Serenates, que té un gran recorregut i prestigi. La gent sap que si va a la Nau el que veurà és bo i de qualitat. Ens fa especial il·lusió poder presentar el nostre espectacle ací", conclouen.