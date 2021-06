Compromís proposa deduccions fiscals per a estimular la "simbiosi industrial"

Aquesta iniciativa proposa que la Conselleria d'Hisenda estudie la possibilitat d'establir un paquet de mesures fiscals que incloga deduccions que estimulen la introducció dels principis de la "simbiosi industrial" dins de les pimes valencianes, en ser les que més obstacles poden trobar a l'hora de finançar aquestes innovacions i ser el model d'empresa que sosté el teixit productiu de la Comunitat.

"Els productes que es fabriquen tenint presents els principis de simbiosi industrial estan ideats perquè, una vegada acabe la seua vida útil, la totalitat o la quasi totalitat dels materials que els componen es puguen reutilitzar o reciclar. A més, és desitjable que les matèries primeres o elements que hagen sigut necessaris per al procés de producció tinguen un origen sostenible", explica en un comunicat la també portaveu adjunta del grup.

Per a la coalició, que governa al costat de PSPV i Unides Podem, un exemple seria el tipus d'energia emprada al llarg del procés, ja que l'impacte del procés productiu sobre el planeta és significativament menor si s'utilitzen energies renovables en comptes de combustibles fòssils. D'aquesta manera, els materials poden allargar la seua vida útil perquè passen a formar part d'un altre procés productiu en lloc de convertir-se en residus.

Açò suposa, al seu juí, aconseguir dos objectius inclosos dins de l'estratègia espanyola sobre economia circular. El primer, reduir "al màxim possible" els residus, tant els que deriven de la producció com els quals es poden generar en acabar la vida útil del producte. I el segon és reduir l'extracció de recursos naturals al no tindre necessitat de disposar de matèries que no hagen sigut incorporades en altres processos productius.

El sector industrial i el del tèxtil i confecció estan entre els sis prioritaris d'activitat sobre els quals es pretén traslladar la incorporació d'aquesta manera de produir, que es pot vehicular a través de l'observatori. És un projecte articulat per a estar coordinat des de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) i comptar amb la col·laboració d'empreses i entitats dels sectors productius.

Per açò, per a Compromís és necessari publicitar entre les empreses de la indústria i els instituts tecnològics l'existència i activitat de l'observatori i dels potencials beneficis de l'adopció d'aquesta manera de produir per a l'adaptació de la indústria valenciana a la "transformació necessària" del model econòmic.

També veu necessari crear un àrea d'assessorament dins d'aquest observatori per a facilitar la inclusió i l'adaptació de les pràctiques de la "simbiosi industrial" per a les empreses de les indústries valencianes, considerant les característiques particulars de les pimes de la Comunitat.