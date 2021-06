El Govern aprova aquest dimarts la llei Trans que permetrà l'autodeterminació a partir dels 14 anys

Conclou així una negociació que va començar el març passat, quan el Ministeri d'Igualtat va fer públic el text que havia redactat amb l'objectiu de "despatologitzar" al col·lectiu i eliminar els tràmits que en l'actualitat se'ls exigeixen per a realitzar aquest tràmit: informe mèdic que els diagnostica una disforia de gènere i tractament hormonal durant dos anys.

L'equip d'Irene Montero arreplegava en la primera versió de la norma que aquest canvi al Registre Civil es podia realitzar amb l'únic desig exprés de la persona interessa a realitzar aquesta modificació. Aquesta mesura no va agradar al PSOE, segons va explicar la vicepresidenta de l'Executiu, Carmen Calvo, per inseguretat jurídica.

Els socialistes ja van mostrar en 2020, en un document intern del partit, la seua oposició a l'autodeterminació de gènere per dos qüestions. La primera perquè "desdibueixen a les dones com a subjecte polític i jurídic"; i la segona perquè el gènere "no existeix", sinó que és un conjunt de "estereotips" que s'assignen a homes i dones i que "configura expectatives i oportunitats".

"Em preocupa la idea de pensar que es tria el gènere sense més que la mera voluntat", va assenyalar Calvo en una entrevista. La vicepresidenta ha encapçalat les principals crítiques públiques cap a aquesta norma i va defendre, en el seu lloc, la llei d'Igualtat de Tracte, coneguda com a 'Llei Zerolo', que impulsa el PSOE.

'BLOQUEIG' DEL PSOE AL GOVERN I AL CONGRÉS

Mentre el Ministeri d'Igualtat acusava el seu soci en la Moncloa de "bloquejar" l'arribada de la llei al Consell de Ministres, organitzacions trans, com a Federació Plataforma Trans i 'Euforia. Familias Trans Aliadas' van començar una vaga de fam perquè el text fóra tramitat en el Congrés.

Aquest objectiu es va aconseguir al maig, després de registrar la norma ERC, Compromís, Més Madrid, Cup i Junts, però la llei no es va prendre en consideració després de l'abstenció del PSOE, que unida als vots en contra de PP i Vox, van impedir un suport majoritari de la Cambra baixa.

Ara, un mes després i després de les negociacions dels socis de Govern, s'ha aconseguit un acord per a incloure en la norma l'autodeterminació a través d'un procés de doble verificació que no pot durar més de quatre mesos. Açò sí, no es fa menció al gènere, sinó al sexe de la persona.

Tal com van informar a Europa Press fonts d'Igualtat, l'avantprojecte arreplega que el procés per a la rectificació registral s'iniciarà mitjançant la compareixença de la persona interessada en el Registre Civil -aquest pas també es pot fer online- on se li farà entrega del formulari que arreplegarà la seua manifestació de disconformitat amb el sexe esmentat en la seua inscripció de naixement i la seua sol·licitud que es procedisca a la corresponent rectificació.

S'INFORMARÀ DE LES CONSEQÜÈNCIES JURÍDIQUES

En aquest document s'haurà d'incloure l'elecció d'un nou nom propi, excepte quan la persona vullga conservar el que ostente i açò siga conforme als principis de lliure elecció del nom propi previstos en la normativa reguladora del Registre Civil.

En aquesta compareixença inicial, la persona encarregada del Registre Civil informarà a la persona sol·licitant de les conseqüències jurídiques de la rectificació pretesa, inclòs el règim de reversió, així com de l'existència de les mesures voluntàries de suport que estiguen a la disposició de la persona sol·licitant al llarg del procediment, incloent mesures de protecció contra la discriminació, promoció del respecte i foment de la igualtat de tracte.

Igualment, posarà en coneixement de la persona legitimada l'existència d'associacions i altres organitzacions de protecció dels drets en aquest àmbit a les quals pot acudir.

En el cas dels menors entre 14 i 18 anys, tots els intervinents en el procediment hauran de tindre en consideració en tot moment l'interés superior de la persona menor. El text indica, en aquest sentit, que la persona encarregada del Registre Civil li facilitarà la informació sobre les conseqüències jurídiques en un llenguatge clar, accessible i adaptat a les seues necessitats.

UN TERMINI MÀXIM DE QUATRE MESOS

Després de subscriure la persona sol·licitant que està conforme, haurà de ser citada de nou en un termini màxim de tres mesos per a comparéixer de nou en el Registre Civil i ratificar la sol·licitud, asseverant la persistència de la seua decisió.

Firmada i presentada la sol·licitud es dictarà resolució sobre la rectificació registral sol·licitada dins del termini màxim d'un mes a explicar des de la data de la segona compareixença. És a dir, el procés complet per al canvi de sexe duraria un màxim de quatre mesos.

Les mateixes fonts del Ministeri han destacat també la inclusió de mesures en la norma per a garantir els drets de les persones intersexuals, o que les parelles lesbianes no necessiten estar casades per a aparéixer les dos dones com a mares d'un bebé. A més, prohibeix les teràpies de recoversión.

CRÍTIQUES DE LES ORGANITZACIONS TRANS

Aquest avantprojecte arreplega, encara que no completament, algunes de les mesures que la Federació Estatal de Gais, Lesbianes, Transsexual i Bisexuales (FELGTB), la Fundación Triángulo i 'Chrysallis', associació de famílies de menors trans, van traslladar al Govern en una reunió que van mantindre a principis d'aquest mes de juny.

Tal com van explicar als mitjans en roda de premsa, es va proposar, com a seguretat jurídica a l'autodeterminació, establir un termini màxim de tres mesos per a completar el procés de canvi registral (que en l'actualitat és d'uns tres anys), així com que l'autodeterminació fóra possible per a menors fins als 12 anys, mentre que els xiquets amb menys edat passaria per una primera fase de canvi de nom únicament.

A més, no s'oposaven a la unió de les dos normes, com proposava el PSOE, sempre que es mantinguera el "nom de les persones trans per davant".

En una posició molt diferent es troben les organitzacions trans, que considera que l'Executiu s'ha "carregat" la llei que garantia els drets del seu col·lectiu i demanaven que es tramitara de forma individual.

Tal com ha denunciat la Federació Plataforma Trans, el Govern està "incomplint" el seu acord, que parlava de desenvolupar dos lleis i considera que han "deixant als llimbs les persones trans" i als menors, en "excloure" als de menys de 14 anys de la possibilitat de realitzar el canvi registral, així com al col·lectiu de no binaries, o a les persones trans migrants.