La vacunació s'accelera en la Comunitat Valenciana, que frega el 50% de la població amb almenys una dosi

El procés de vacunació contra el coronavirus agafa impuls aquesta setmana en la Comunitat Valenciana amb l'arribada de mig milió de dosis, la qual cosa suposa un nou rècord setmanal, després d'haver-se superat els 2,5 milions de persones amb almenys una burxada.

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública se centra a dia de hui a immunitzar fonamentalment a dos grups: els majors de 60 anys i la franja de 40 a 49, encara que també ha començat ja a vacunar a la franja de 30 a 39 anys en zones del rurals de l'interior, on es preveu que la vacunació aconseguisca al 70% de la població durant la primera setmana de juliol. També s'administrarà la vacuna a unes 5.000 persones en situació de sense llar.

Segons l'últim balanç oficial, són ja 2.508.762 les persones que compten amb una dosi de la vacuna contra el coronavirus en la Comunitat Valenciana, la qual cosa suposa el 49,81% del total de la població. Amb la pauta completa d'immunització (dues dosis per a Pfizer, Moderna i AstraZeneca; i la monodosis de Janssen) hi ha 1.662.991 persones. És a dir, un de cada tres valencians està ja totalment immunitzat enfront de la Covid-19.

La Conselleria ha citat aquesta setmana a més de 76.000 persones de 60 a 65 anys per a la segona dosi de AstraZeneca. En la seua majoria, es tracta de persones que van rebre una anul·lació de la seua cita anterior amb l'objectiu de reubicar-los en un espai més pròxim al seu domicili després del desplegament de punts de vacunació realitzat el passat 24 de maig. En aquest mateix grup d'edat, el departament que dirigeix Ana Barceló es planteja l'avançament de la segona dosi fins a la desena setmana, per al que ha reservat més de 68.000 dosis.

A més, durant aquesta setmana, la vacunació continua centrada en el grup de persones de 40 anys en avant, per als qui s'ha reservat la gran majoria de dosis de Pfizer, Moderna i la monodosis de Janssen.

D'altra banda, la Generalitat espera aconseguir durant la primera setmana de juliol l'objectiu de vacunar al 70% de la població en l'àmbit rural de la Comunitat Valenciana. Segons va anunciar dissabte passat el president Ximo Puig, a la fi de la pròxima setmana més de 237.000 habitants de les comarques d'interior hauran rebut almenys una dosi de la vacuna, la qual cosa permetrà aconseguir amb antelació l'objectiu establit per a tota Espanya d'immunitzar al 70% de la població a la fi d'agost.

Segons Puig, aquest avanç és possible gràcies a que el procés de vacunació en les zones rurals s'està desenvolupant amb "gran agilitat", la qual cosa permet superar el ritme de cobertura de les àrees més poblades.

De fet, hi ha zones bàsiques de salut que en aquests moments ja han aconseguit el percentatge objectiu del 70%, com Morella (Castelló), i altres municipis fins i tot l’han superat, com Chelva, amb un 76%; Cofrentes, amb un 77% i Titaguas (les tres a València), on la població que ha rebut almenys una dosi de la vacuna aconsegueix el 78%, o el municipi de Vallibona (Castelló), on pràcticament tota la població ja està immunitzada.