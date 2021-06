El nexo que aún une a Antonio David con Carlota Corredera, Kiko Hernández y otros colaboradores de Sálvame

Antonio David Flores rompió este domingo su silencio después de la emisión del documental de Rocío Carrasco en Telecinco, y lo hizo en un canal de YouTube, entrevistado por los ‘youtubers’ Javi Oliveira y JuanjoVlog.

Ente otras cosas, el extertuliano de Sálvame arremetió contra el que fue su programa durante años. "La Fábrica de la Tele y Sálvame han convertido esto en una sede judicial, con fiscales y jueces. No puede saltarse uno a la torera, por un negocio por dinero, los derechos que tenemos cada uno de nosotros. Se han sobrepasado todas las líneas. La gente ha venido a decir: han provocado el efecto contrario. Si han querido imponer una única versión, la gente en su casa ha dicho, esto no es así, y han provocado el efecto contrario. Agradezco la gente que ha dicho apagón a Sálvame y apagón a La Fábrica de la Tele", dijo.

"Jamás trabajaré para La Fábrica de la Tele. Jamás. El daño que se me ha hecho es irreparable. El daño que se le ha hecho a mi familia no tiene nombre. Han provocado un odio hacia mí y hacia mi familia que lo he sufrido en mis carnes. En qué cabeza cabe convertir a una persona que ni siquiera ha sido juzgada por violencia de género, en culpable, a quién se le pasa por la cabeza que esa maquinaria de La Fábrica de la Tele a más de 40 horas a la semana con la capacidad de destruir a una familia, provocar ese odio a una familia, a vivirlo en mis carnes con carteles tirados de 'Antonio David eres un maltratador', en el ascensor de mi casa", aseguró también el excolaborador de Telecinco.

Duras palabras que contrastan, sin embargo, con un curioso detalle. Y es que Antonio David Flores y los presentadores del formato y varios colaboradores aún están unidos por un vínculo que no se ha cortado y que, a día de hoy, es bastante significativo. En la era tecnológica todos estamos unidos por las redes sociales y él y sus excompañeros no eran menos. Algo que, según informa Semana, no ha dejado de suceder, porque, a día de hoy, se siguen mutuamente en redes.

Según la misma información, no hay ni rastro de unfollow. Así, Antonio David está unido a varios rostros de Sálvame como Carlota Corredera, Alonso Caparrós, Kiko Hernández, Jorge Javier Vázquez, Belén Esteban o Anabel Pantoja, así como a las cuentas oficiales de Sálvame o Sábado Deluxe.

Además, según la revista, todavía mantiene intactas también muchas de las fotografías de su paso por el programa en el que colaboró desde su salida de GH VIP.