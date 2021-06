Broncano anuncia que 'La Resistencia' continuará tres años más en Movistar +

Según llega julio y el verano, los programas van apurando sus últimas entregas de la temporada. Mientras unos saben que volverán seguro en septiembre (El hormiguero o El intermedio son algunos ejemplos) otros dudan si lo harán o no.

Por eso este lunes celebraron por todo lo alto en La Resistencia que continuarán tras años más en Movistar + tras anunciar Broncano la renovación del programa a través del invitado del día, Rauw Alejandro.

TRES AÑOS MÁS, ¡VAMOS, JODER! pic.twitter.com/qz914Bcvev — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) June 28, 2021

El cantante siguió las instrucciones del presentador y escribió la noticia en una hoja que mostró a los espectadores: "¡La Resistencia ha renovado tres años más con Movistar +!", exclamó Broncano.

La h es muda pic.twitter.com/LsPTV7uhpK — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) June 28, 2021

El público estalló en aplausos mientras una lluvia de confeti cayó por el escenario del teatro Arlequín de Madrid, donde se graba el programa. También apareció una joven tocando en una flauta el tema principal de la banda sonora de la película Titanic, acompañada por Jorge Ponce.

Celebración de 'La Resistencia'. MOVISTAR

Por detrás, Grison estampó una tarta en la cara de Ricardo Castella, su compañero en la cabina musical del programa y el director del mismo, que no pudo ocultar su sorpresa tras recibir el impacto del dulce.

"Rauw, te pido perdón por todo esto, pero es que son tres años más de contrato y está bastante guay", afirmó Broncano, que también le pidió perdón, entre risas, a Castella: "No podemos controlar a Grison y no lo has visto venir".