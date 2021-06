Pablo Motos: "El Monaguillo viene herido a trabajar a 'El hormiguero', es un héroe"

Este lunes, tras hacer su clásico baile inicial en El hormiguero, Pablo Motos se dirigió a unas de las sillas del lateral del plató donde los espectadores pudieron ver a El Monaguillo con la pierna levantada y apoyado en una muleta.

Pablo Motos y su equipo, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

"No me toques la pierna que me he roto las fibras del gemelo", le pidió el colaborador del programa de Antena 3, a lo que el presentador contestó: "Viene herido a trabajar, es un héroe".

Tras la entrevista con el invitado del día, Antonio Dechent (que presentó su nueva película, Hombre muerto no sabe vivir, que se estrena en cines este viernes 2 de julio) y la prueba de ciencia, dieron paso a la tertulia cómica con El Monaguillo, Marron y Luis Piedrahita.

El marbellí contó el motivo de su lesión en la nueva temporada de El Desafío: "En el programa se me han exigido muchas cosas que no quiero desvelar hasta que la gente no lo vea. He hecho pruebas físicas a gran altura".

"Me lo he hecho andando", admitió el colaborador, arrancando las carcajadas de sus compañeros de mesa. "En la última gala que grabábamos fui hacia un compañero a darle un abrazo. En el momento que arranqué a caminar noté como si me hubieran dado una patada en el gemelo", recordó.

"Me derrumbé en el suelo porque me he roto las fibras del gemelo. Lo estoy pasando muy mal, he tenido que cancelar toda la semana de actuaciones en Córdoba y Alicante porque así no puedo actuar. Espero estar bien en dos semanas", afirmó El Monaguillo.