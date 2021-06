Antonio Dechent: "Llevo 14 años queriendo saber que hay dentro de 'El hormiguero'"

"Bienvenido a estas instalaciones que conoces muy bien", comentó Pablo Motos nada más recibir a su invitado de este lunes, Antonio Dechent. "Aquí hicisteis La familia Mata –serie que emitió Antena 3 de 2007 a 2009-".

El actor afirmó que "tenía mucha curiosidad por entrar y ver que había dentro de El hormiguero. Hace 14 años, cuando hacíamos la serie aquí al lado, compartíamos patio y cada vez que salía a fumar veía a unos locos haciendo experimentos extrañísimos y siempre quise saber que hacíais en el interior del plató. Hoy lo voy a ver".

Tras la entrevista, el invitado vivió de primera mano uno de los experimentos del equipo de ciencia del programa donde 'enfrentaron' a 6.500 bengalas contra 20 litros de nitrógeno líquido para ver quien vencía.

Pero antes, Dechent presentó su nueva película, Hombre muerto no sabe vivir, que se estrena en cines este viernes 2 de julio: "¿Te gusta más ser protagonista o secundario?", le preguntó el presentador.

"Prefiero hacer de secundario porque llego, insulto al protagonista y me voy. Además, gracias a eso he podido hacer 100 películas", comentó el actor entre risas. "Esta película se centra en una banda de empresarios criminales a los que afectó la crisis del ladrillo, necesitan levantarse, pero sufren algunas complicaciones", explicó.

Y reconoció que el filme "en algunos momentos es cruel, pero lo bueno es que es una película con personajes y 'respira' cuando puedes comprender a estos señores". Motos destacó que hubo un momento de rodaje que se hizo viral.

"Fue cuando estábamos en el puerto de Cádiz rodando, descargando fardos de hachís y alguien avisó a la guardia civil, empezó a moverse por redes... pero les explicamos que no era real, que era para una película", recordó.

Vemos el tráiler de “Hombre muerto no sabe vivir” con Antonio Dechent #DechentEHhttps://t.co/S0gAkyU2ip — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 28, 2021

"¿Alguna vez te han dado un papel que no sea de personaje duro?", quiso saber el valenciano. Dechent señaló que "Sí, el médico de la película Solas. He hecho mucho de malo, a veces son auténticas caricaturas difíciles de hacer, siempre prefiero decir que hago el antagonista".

Otra de las características del actor es su voz grave: "La única explicación que le encuentro es que tenía un bar en Sevilla y cuando cerrábamos, alguno de los socios se ponía en la puerta para prohibir la entrada. Creo que se me quedó la voz así por miedo a mi clientela, que era bastante salvaje".

Pero Motos le preguntó si era más duro trabajar en el bar o haber rodado Hombre muerto no sabe vivir: "Si me preguntas mi bar contra esta película, es más duro este filme porque es violento, muy físico y a mi edad ya me cuesta un poco más", concluyó el invitado.