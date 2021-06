Tu horóscopo diario: martes 29 de junio de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 29 de junio de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No puedes dejar que algunas ideas te ofusquen, además sabes perfectamente que la impulsividad es tu fallo más importante, así que utiliza la inteligencia y no te empeñes en ciertas actitudes que no te convienen. Actúa con inteligencia y estrategia.

Tauro

Hoy va a ser muy importante para ti todo lo que rodea a las nuevas tecnologías, que se convertirán, si lo sabes encauzar bien, en una salida profesional aunque antes eran solo un entretenimiento. Aplica todo tu esfuerzo.

Géminis

Aclararás algo sin importancia que, sin embargo, se ha convertido en un malentendido con un amigo o un compañero de trabajo que está lastrando un poco esa relación. Ponle freno cuanto antes, ya que puede enrarecer mucho la situación.

Cáncer

Hoy vuelves a sentir ligereza a tu alrededor y que las cosas van fluyendo mejor en cierto asunto familiar que estaba estancado o no tenía la claridad suficiente para ti. Ahora te sientes más en calma y ves cuáles son los pasos a dar.

Leo

Tienes el convencimiento de que hay un negocio que puede funcionar y es cierto, aunque también lo es que no debes poner todo tu dinero en ello ni hipotecarte sin medida alguna. Ten cuidado con lo que arriesgas, no te lances sin pensar.

Virgo

Ya empiezas a ver una buena opción de mejorar en el trabajo o incluso un cambio en él que no te va a ser nada difícil de asumir. Eso te pone muy alegre y renueva tu entusiasmo y tu optimismo hoy. Te verás con mucha renovación mental.

Libra

No cargues las tintas demasiado con una persona que ha hecho algo mal o ha cometido un error, porque aunque llevas toda la razón, no vas a solucionarlo con una presión desmedida. Dilo con tranquilidad y empatía y procura que lo entienda así.

Escorpio

Remontas mucho el ánimo y tu carácter se eleva para llegar a sentirte bastante mejor que ayer. Lo cierto es que vas a asumir el paso del tiempo y a instalarte en él de una manera muy inteligente. Todo eso favorece que te sientas mejor.

Sagitario

Hay alguien que te va a poner sobre aviso de un tema que no debes dejar pasar y que tiene que ver con la seguridad de tu hogar o de algo muy cotidiano. Escucha esas palabras que serán muy oportunas. Evitarás un hecho desafortunado o desagradable.

Capricornio

Conoces muy bien cómo funciona una persona y por eso no puedes dejar que vuelva a hacer lo que acostumbra, ya que te perjudica y genera mal ambiente o tensión a tu alrededor. Ojo. Frena el asunto cuanto antes, no dejes que traspase barreras.

Acuario

Lo que antes te gustaba ya ha dejado de parecerte tan estupendo y eso es lógico porque los intereses son cambiantes y más para ti que te atrae todo lo que signifique novedad. Explícalo claramente a una persona que quizá se sienta perjudicada.

Piscis

Sigues un poco bajo o baja de ánimo porque no sale como habías planeado una asunto importante que significa una ganancia de dinero. Pero debes recomponerte y no dejar que nada frene tus sueños. Si una puerta se cierra conseguirás abrir otra.