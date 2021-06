Aliaga entrega el Premio Empresa IDEA 2020 a Agro Intelligent en su edición número 27

Aliaga ha reconocido la labor de estos galardones a lo largo de sus 27 ediciones y ha recordado "el impulso que han supuesto para el emprendimiento en y desde Aragón, tanto en España como en el exterior".

"Más del 60 por ciento de los proyectos presentados se han convertido en empresas sostenidas en el tiempo", ha recalcado el consejero, añadiendo que, de este modo, "también han hecho crecer la economía aragonesa", ha informado el Ejecutivo autonómico en una nota de prensa.

El Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, a través de la Fundación Emprender en Aragón y el Instituto Aragonés de Fomento, y en colaboración con la Fundación Rafael del Pino, Aragón Exterior (AREX) y CEEI Aragón organizan y ha promovido los Premios del Concurso IDEA 2020.

Dentro de la convocatoria, se han otorgado dos distinciones. Por un lado, Agro Intelligent ha recibido el Premio Empresa IDEA 2020, por su elevado compromiso medioambiental y su enfoque hacia la economía circular, con una elevada incorporación de tecnología en un sector como es el de la agricultura y por su compromiso social y con la creación de empleo.

Se trata de una 'start up' tecnológica dedicada al diseño, desarrollo y comercialización de tecnologías de análisis y trazabilidad aplicadas a los medios: agrícola, ganadero, hídrico, agro-pecuario e industrial. Ofrece soluciones en el campo de Internet de las cosas (IoT) aplicadas a la agricultura 2.0 e industria 4.0 con especial foco en la instrumentación, análisis y automatización.

En segundo lugar, el Premio IDEA Proyecto ha recaído en Ictys Tech, por su apuesta por la innovación tecnológica disruptiva y por su elevada calidad técnica y por tener un cualificado equipo promotor. Se trata de una empresa de servicios hidrográficos dedicada a la recogida y análisis de datos marinos mediante la utilización de un barco autónomo no tripulado de diseño propio.

RECONOCIMIENTOS DE 2019

Los reconocimientos de 2019 han sido recogidos por Dive-Medical en la categoría de proyecto; una empresa que ha desarrollado una tecnología propia denominada DIVE 'Devices for an Integral Visual Examination', con el objetivo de conseguir una exploración integral de la función visual de pacientes no colaboradores, bebés, niños y adultos de avanzada edad o con problemas cognitivos, con los que un médico oftalmólogo no puede comunicarse para realizar un adecuado diagnóstico.

Depurporc ha recibido el premio de 2019 en la categoría de empresa. Depurporc diseña, fabrica e instala plantas de tratamiento de aguas residuales (purines) generadas en explotaciones porcinas. Ha desarrollado un sistema de tratamiento utilizando técnicas de electrocoagulación y electroxidación de aguas.

El Premio IDEA nació en 1992, impulsado por el Instituto Aragonés de Fomento, como una actuación de apoyo a las iniciativas emprendedoras de contenido innovador que surgieran en Aragón.

Este premio es el certamen de reconocimiento de iniciativas emprendedoras e innovadoras más longevo de Aragón y uno de los más antiguos de España. Su objetivo desde su inicio ha sido descubrir nuevas oportunidades de negocio que generen las tecnologías disruptivas y los procesos necesarios para formar parte de una transformación global.

Traducido en cifras, desde que se convocó por primera vez se han celebrado 27 ediciones del Concurso IDEA, a las que se han presentado 1.296 proyectos de distintos ámbitos empresariales, pero con un denominador común que ha sido la capacidad de innovación.

Esta iniciativa ha implicado también un impulso posterior en la creación de 853 empresas que han dado trabajo a casi 5.000 personas. Actualmente, este certamen se coordina a través de la Fundación Emprender en Aragón, que aglutina a todas las entidades públicas y privadas que apoyan el emprendimiento aragonés.