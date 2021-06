Las peluquerías, indignadas con la anulación de la bajada del IVA: "Dijeron que no dejarían a nadie atrás y era falso"

La peluquería de Alfredo González lleva 91 años funcionando en la calle Arquitectura, en el distrito madrileño de Arganzuela. Su abuelo abrió el negocio a unos metros de distancia en esta misma calle en 1931 y él, a sus 51 años, representa ya la tercera generación de peluqueros de su familia.

"Hemos echado los dientes en la peluquería", recuerda González desde dentro de su local, donde tiene contratado a otros dos trabajadores. "Antes vivíamos dentro, en el local que estaba en la trastienda, y desde entonces, ver y callar y aprender lo que había. Llevo toda la vida viviendo por los pelos".

El suyo es uno de los cerca de 30.000 locales de peluquería y estética que quedan abiertos actualmente en España, según datos de la patronal Conepe, un 30% menos de los que existían hace solo un año y medio, justo antes de la pandemia.

Alfredo García representa a la tercera generación de peluqueros de su familia. Jorge Paris

"Se ha fomentado la economía sumergida y en parte hasta lo entiendo"

El Gobierno anula la bajada del IVA

"La facturación ha bajado entre 50% o 60% respecto al 2019", declara Luis Herrera-Portugal, presidente de Conepe. "En lugar de mejorar estamos entrando en una economía de crisis, la gente no tiene poder adquisitivo, no hay actos sociales, las mujeres no buscan la imagen personal, no hay acontecimientos bodas, bautizos, comuniones, nuestra actividad está resentida ay tiene que pasar mucho tiempo para que vuelva a recuperar, pero ya no nos da tiempo de aquí al 30 de septiembre", vaticina Herrera-Portugal, en referencia a la fecha en la que terminan las subvenciones estatales de los ERTEs a causa de la pandemia.

Ante una situación cada vez más dramática para este sector que daba trabajo antes de la pandemia a unas 150.000 personas, se ha reivindicado de forma insistente en los últimos meses que se rebaje el IVA en esta actividad. Actualmente se encuentra en un 21% después de que, en 2012, el Gobierno liderado entonces por Mariano Rajoy, decretara una subida desde el 8% anterior.

La pasada semana, las peluquerías vieron un rayo de esperanza cuando el Senado aprobó una bajada del IVA de su actividad al 10%, a través de una enmienda introducida a la ley de lucha contra el fraude fiscal aprobada este mismo día en la Cámara Alta.

Sin embargo, apenas 24 horas después, el Gobierno advirtió que vetaría la bajada a través de su portavoz, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, cuando ésta llegase al Congreso. Finalmente, ni siquiera ha sido necesario llegar a ese punto, porque la presidenta del Senado, Pilar Llop, decidió este sábado declarar la nulidad de la votación de la enmienda de la pasada semana.

"Estamos muy decepcionados con este Gobierno cuya actitud ya roza lo antidemocrático", señala Herrera-Portugal, de Conepe. "Se había aprobado correctamente en el Senado y, de una forma arbitraria, el Ejecutivo ha obligado al Legislativo a que esa votación sea anulada. Cuando dijeron que no dejarían a nadie atrás, era falso".

Fomento de la economía sumergida

Una de las consecuencias de la subida del IVA en 2012 fue, lo que Alfredo González define como "una competencia a la baja ilegal", en referencia a la aparición de las llamadas peluquerías "low cost" que ha llevado a la quiebra a muchas peluquerías.

"Se ha fomentado la economía sumergida y en parte hasta lo entiendo", declara González. "Si tú ves que en un sitio cobran la mitad o menos que lo que cobro yo es que hay algo que no pagan. En un negocio pagando tus impuestos, seguros sociales y autónomos no puedes cobrar menos de cierto precio".

González se lamenta de que "el balón de oxígeno" que habría supuesto la subida del IVA no vaya a llegar, al menos de momento. En cualquier caso esta no es su primera crisis y ya sabe lo que es tener que buscarse la castañas fuera de su peluquería.

En los años 90 ya se puso a trabajar como aparcacoches en la Castellana: "Estábamos toda la familia, varios hermanos, mis padres… y no daba el negocio para más, así que mi hermano nos pusimos a aparcar coches hasta que poco a poco el negocio empezó otra vez a subir y, finalmente, aquí estamos".