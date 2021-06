Niña Pastori actuarà en SOM Festival Castelló el 22 d'agost en substitució de Diego El Cigala

Niña Pastori i la seua gira especial de 25 anys aterraran en SOM Festival Castelló el diumenge 22 d'agost en substitució de Diego El Cigala. La cantant de San Fernando s'uneix així a una programació que ja ha anunciat la participació de Manuel Carrasco, El Barrio, Morad i RVFV, Juanito Makandé, God Save The Queen, Billy Boom Band i Insolits en SOM Family i l'humor de Juan Amodeo.

El cartell confirma que la primera edició de SOM aportarà un gran valor cultural i econòmic a la ciutat, així com al Grau amb la col·laboració directa de l'Ajuntament de Castelló, segons ha informat l'organització del festival en un comunicat.

L'artista està de celebració, en 2021 es compleixen 25 anys de la seua trajectòria artística, una efemèride que commemorarà amb una gira molt especial que no farà sinó engrandir la seua llegenda.

Al llarg de la seua carrera, Niña Pastori ha demostrat que no hi ha gènere que no es puga renovar. Des dels seus inicis fins a la maduresa de qui compleix les seues noces de plata, la cantant de San Fernando s'ha consolidat com un talent fonamental per a tota una generació. La seua veu, el seu nervi i el compromís amb les seues arrels han fet d'ella una de les artistes més respectades i admirades de la música i de l'univers del flamenc.

Pocs artistes han sabut conjugar com ella el purisme de la seua veu amb les noves tendències musicals. I així és com ha consolidat un segell personal i inconfusible que ha cimentat una exitosa carrera. D'açò donen bon compte els seus quatre Grammy Llatins, a més de dos Premis Dial, sengles Amigo i diversos discos d'Or i Platí en països com Espanya, Colòmbia i Argentina.