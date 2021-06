Cvirus.- Sanitat registra un brot a la Pobla amb 21 casos en l'àmbit educatiu i un altre social a Bétera amb 31

Es tracta de dos localitats en la comarca valenciana del Camp de Turia. En el cas de la Pobla, els afectats tenen entre 9 i 50 anys mentre que a Bétera són joves de 16 i 17 anys, segons la informació de la Conselleria de Sanitat.

Els altres dos més nombrosos són un a Utiel de 10 casos en persones entre 4 i 71 anys i origen social i un altre amb el mateix nombre a València, també d'origen social i de joves d'entre 17 i 23 anys.

La Comunitat Valenciana ha notificat 965 casos nous de coronavirus confirmats per prova PCR o a través de test d'antígens des de l'última actualització del dissabte, que situen la xifra total de positius en 400.962 persones. La meitat dels nous casos s'han donat entre persones de 15 i 29 anys.

Dissabte passat Sanitat va informar de la notificació d'altres dos brots de coronavirus originats en viatges escolars amb motiu de la fi de curs, en aquest cas amb 13 i 24 alumnes contagiats, respectivament.

El primer d'ells afectava fins avui a 13 alumnes del col·legi privat Mas Camarena que van viatjar recentment a un parc d'atraccions en la localitat catalana de Salou i l'altre a 24 alumnes del col·legi Maristas de València, en aquest cas després de viatjar a la localitat de Lloret de Mar (Girona).

Des de Maristas es va emetre un text en xarxes socials en el qual la direcció ha volgut deixar constància que es tracta d'un brot "d'origen social no escolar" ja que el centre "no té absolutament res que veure" i explica que van ser els alumnes de segon de batxillerat, en acabar les PAU, els qui van organitzar els viatges de forma particular.

"Des del centre durant tot l'any s'ha fet una tasca ingent de control i rastreig", i lamenten que s'haja donat la imatge que el viatge s'havia muntat des del propi centre. "Totalment fals. És injust que tot el dur treball d'un any que ha anat fantàsticament a nivell escolar es tire per terra amb aquesta informació esbiaixada", afig el centre.