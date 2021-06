Sanidad registra un brote en la Pobla con 21 casos en el ámbito educativo y otro social en Bétera con 31

Se trata de dos localidades en la comarca valenciana del Camp de Turia. En el caso de la Pobla, los afectados tienen entre 9 y 50 años mientras que en Bétera son jóvenes de 16 y 17 años, según la información de la Conselleria de Sanidad.

Los otros dos más numerosos son otro en Utiel de 10 casos en personas entre 4 y 71 años y origen social y otro con el mismo número en València, también de origen social y de jóvenes de entre 17 y 23 años.

La Comunitat Valenciana ha notificado 965 casos nuevos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos desde la última actualización del sábado, que sitúan la cifra total de positivos en 400.962 personas. La mitad de los nuevos casos se han dado entre personas de 15 y 29 años.

El pasado sábado Sanidad informó de la notificación de otros dos brotes de coronavirus originados en viajes escolares con motivo del fin de curso, en este caso con 13 y 24 alumnos contagiados, respectivamente.

El primero de ellos afectaba hasta la fecha a 13 alumnos del colegio privado Mas Camarena que viajaron recientemente a un parque de atracciones en la localidad catalana de Salou y el otro a 24 alumnos del colegio Maristas de València, en este caso tras viajar a la localidad de Lloret de Mar (Girona).

Desde Maristas se emitió un texto en redes sociales en el que la dirección ha querido dejar constancia de que se trata de un brote "de origen social no escolar" ya que el centro "no tiene absolutamente nada que ver" y explica que fueron los alumnos de segundo de bachillerato, al acabar las PAU, quienes organizaron los viajes de forma particular.

"Desde el centro durante todo el año se ha hecho una labor ingente de control y rastreo", y lamentan que se haya dado la imagen de que el viaje se había montado desde el propio centro. "Totalmente falso. Es injutso que todo el duro trabajo de un año que ha ido fantásticamente a nivel escolar se eche por tierra con dicha información sesgada", añade el centro.