Estudiantes gallegas confinadas en Mallorca a la espera del resultados de PCR denuncian falta de información

Es el caso de varias chicas de A Coruña y Vimianzo, que se encuentran confinadas en dicho hotel desde el pasado sábado, a pesar de que sus primeros resultados en test de antígenos fueron negativos. Se trata de jóvenes que, aunque de diferentes localidades, viajaron en un grupo organizado por la misma agencia, y llegaron a la isla el pasado jueves.

Según ha relatado a Europa Press la joven Lara, de Vimianzo, cuando llegó su grupo se alojó sin problemas en el hotel previsto. Al día siguiente salieron todos a un parque acuático y otras actividades, en las que tuvieron contacto con estudiantes andaluces que, según aseguraron, "habían dado negativo en sus pruebas PCR".

Poco después se confirmó que, entre esos estudiantes, algunos estaban contagiados por Covid-19. "Nos avisaron de que nos teníamos que confinar en nuestro hotel, y nos hicieron test de antígenos, pero todos los de nuestro grupo dimos negativo", ha explicado.

Sin embargo, poco después, ha relatado otra de las afectadas, Aroa (de A Coruña), les indicaron que los miembros del grupo (casi una treintena de gallegos, según indicado) serían trasladados al hotel-puente designado por el Govern de Baleares para aislar a los casos positivos y a los contactos estrechos o susceptibles de tener el virus. "Ahí sí que nos dio miedo, porque nosotros habíamos dado negativo y nos llevaban a un hotel con contagiados", ha añadido.

Aroa, que se encuentra confinada en otra habitación de ese hotel junto a otra compañera, ha señalado que, según les informaron "inicialmente", una vez en el hotel-puente serían sometidos a una prueba PCR y, si ésta era negativa, podrían volver a Galicia (de hecho, este grupo tenía programado el vuelo de regreso para este martes). "Pero ahora nos dicen que nos tenemos que quedar aislados 10 días, aunque la PCR dé negativo", ha denunciado, y ha explicado que esperan conocer ese resultado a lo largo de este lunes.

SIN INFORMACIÓN SOBRE EL REGRESO

Lara, Aroa y sus compañeras de habitación, al igual que otros jóvenes gallegos cuyo viaje estaba organizado por la misma agencia, están aislados en el hotel Bellver desde el sábado por la tarde y, al margen de la realización de la prueba PCR y de las indicaciones de guardar cuarentena 10 días, han asegurado que no han recibido ninguna otra información ni aclaración sobre cuándo podrán volver, y que tampoco el Sergas ha contactado con ellas.

Asimismo, han proclamado su "indignación" porque, según aseguran, había otro grupo de estudiantes gallegos, que hicieron el viaje organizado por otra agencia pero que fueron en su mismo avión y compartieron actividades, y a los que no han confinado. "No entendemos nada, ¿por qué a nosotros sí y a ellos no?", han cuestionado.

CASO POSITIVO

Caso distinto es el de otro gallego, el joven vigués Adrián, que está confinado en Mallorca desde el pasado 17 de junio. Su caso es diferente porque su contagio sí fue confirmado por una prueba PCR, aunque el estudio determinó que tenía "una carga vírica baja y no podía contagiar a otros".

Según ha relatado a Europa Press, llegó a Mallorca por su cuenta el pasado 12 de junio y, cuando días después iba a abandonar la isla y se hizo la correspondiente PCR (viajaba por Portugal), ésta dio resultado positivo. En ese momento, fue informado de que sería aislado y, transcurridos diez días, se encuentra pendiente de que le confirmen el alta y de que podrá viajar de regreso a Galicia.

"Yo lo llevé bastante bien. Asumí que tenía que aislarme al dar positivo, y me han tratado muy bien", ha explicado, al tiempo que ha relatado que otros de sus compañeros pudieron volver a Galicia, al ser negativas sus pruebas. "Y, sin embargo, algunos dieron positivo al llegar de vuelta a casa", ha añadido.

Este joven vigués ha señalado que sí fue contactado por Sanidade y que confía en regresar pronto a Vigo, así como en no tener que volver a guardar cuarentena.