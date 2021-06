El documental 'El hombre que murió dos veces' recupera al editor de 'La Traca' tras 81 anys del seu afusellament

Una data assenyalada que el documental 'Carceller, el hombre que murió dos veces' torna a posar en el calendari per a donar-li la volta i convertir eixe dia en el de la recuperació del llegat de qui, com a editor de 'La Traca', va arribar a produir més de 500.000 exemplars del seu setmanari.

Però, a pesar del seu èxit, Vicente M. Carceller va desaparéixer sense deixar rastre. O almenys això és el que va haver de creure el règim franquista quan ho van afusellar amb Carlos Gómez Carrera, Bluff, el dibuixant de les seues caricatures més crítiques, recorden els impulsors del projecte.

Amb aquest motiu, els Cines Babel acullen aquest dilluns el retrobament amb aquests personatges als quals la dictadura va condemnar doblement al silenci i oblit. Els van assassinar en un escamot d'afusellament i van intentar esborrar-los de la memòria col·lectiva de la societat.

En el documental es podran escoltar els testimonis d'investigadors, experts i familiars que s'han recopilat al llarg de sis anys, entre Espanya i els Estats Units. Per primera vegada es veurà el resultat d'aquest treball coral amb el qual es pretén recuperar el llegat dels seus protagonistes.

La investigació d'Antonio Laguna va permetre començar a descobrir una història que va anar enriquint-se amb les aportacions de Rafael Solaz, Enric Nogués o Lamberto Ortiz. A partir d'ací, la col·laboració de descendents dels protagonistes i supervivents d'aquells anys de terror, com Alejandra Soler, aporta la imprescindible emotivitat per a comprendre l'abast dels esdeveniments narrats.

De la mà del dramaturg Manuel Molins, el documental s'acosta a moments clau de la vida de Carceller per a mostrar a l'espectador l'ànima alegre, combativa, sorneguera i tan valenciana de l'editor de 'La Traca', a través d'actors com Pep Plaza, Paco Alegre, J.M. Gurillo, Lola Moltó, J.M. Casany, Bruno Tamarit i Resu Belmonte.

RODAT ENTRE ESPANYA I EUA

Paco Roca, Raúl Salazar, Edel Rodríguez o Pablo Delcan recorden que la il·lustració segueix com una professió de risc que, com en el cas de Charlie Hebdo, continua cobrant-se vides. Aquest documental, dirigit per Ricardo Macián i produït per Mediterráneo Media, està rodat principalment a València, Paterna i EUA.

La col·laboració dels dos ajuntaments, la contribució de les associacions de familiars de les fosses de Paterna i arqueòlegs de l'empresa Arqueoantro i l'assistència d'entitats i institucions com l'Arxiu Històric Militar, el centre documental de la Memòria Històrica, la Universitat de València, l'Hemeroteca Valenciana i la Biblioteca Nicolau Primitiu ha permès accedir a un material imprescindible que ja forma part del llegat cultural valencià.

Vicente Miguel Carceller, "el periodista que es va fer milionari explotant el seu enginy", va ser doblement silenciat: per un escamot d'afusellament en la paredassa de la vergonya del cementeri de Paterna en 1940 primer i per la censura franquista fins a més enllà de la fi del propi Franco.