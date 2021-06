La Diputació de València reivindica en el Dia de l'Orgull la lluita contra el "creixent" discurs d'odi

Representants dels diferents grups de la corporació provincial, amb el president, Toni Gaspar, i la diputada de Diversitat, Dolors Gimeno, al capdavant, han participat en la lectura del text, ha indicat la institució en un comunicat.

Gaspar ha citat la declaració per part del Consell d'Europa del dret a l'autodeterminació sexual d'homes i dones i ha advertit que, "quaranta anys després, els crims d'odi motivats per la LGTBIfobia estan creixent en tota la Unió Europea i representen una seriosa amenaça per al respecte dels drets fonamentals".

Per la seua banda, la diputada de Diversitat, Dolors Gimeno, les portaveus del PSPV, Pilar Sarrión, i Ciutadans, Rocío Gil, el portaveu de Compromís, Xavier Rius, i Modesto Martínez en representació del PP han incidit en les "llacunes pendents" de ser abordades pel poder legislatiu en la lluita contra la discriminació per orientació sexual i identitat de gènere i han destacat la importància de l'estratègia conjunta de les institucions i la societat civil en "la lluita per la igualtat i la defensa de la convivència".

El document apunta igualment al simbolisme del setzé aniversari del matrimoni igualitari a Espanya i recolza els acords aconseguits pels grups polítics en les federacions espanyola i valenciana de municipis i províncies.

Entre ells, la condemna "enèrgica" de qualsevol discriminació contra les persones LGTBI i la importància de prendre mesures enfront d'aquesta discriminació, la necessitat d'intensificar des de l'àmbit institucional i el social el treball de cooperació i intercanvi d'experiències per a fer front al repunt del discurs de l'odi i l'assumpció de les accions locals, regionals, nacionals i europees la fi de les quals siga combatre els estereotips i millorar l'acceptació social de les persones LGTBI.

També han assistit a l'acte altres responsables polítics de la corporació provincial, com les diputades Pilar Molina i Mentxu Balaguer i els diputats Juan Ramón Adsuara i Jesús Gimeno.