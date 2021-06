El fallecimiento de Mila Ximénez el pasado miércoles trajo consigo una gran tristeza al periodismo y la prensa del corazón, profesiones en los que la conocida escritora ha trabajado y en los que ha encontrado a grandes compañeros y amigos. Por ello, muchos se acercaron al tanatorio de Madrid a despedirla, pero esto provocó que se generara una inesperada, comentada e incómoda situación: el reencuentro entre Antonio David y sus excompañeros de Sálvame.

El exguardia civil acudió desde Málaga sobre las 8 de la tarde y le recibieron con abucheos y aplausos. Sin embargo, tal y como comentaron Alba Carrillo y otros colaboradores de Ya es mediodía, algunas de las personas que lo vitorearon a la entrada eran amigas de Antonio David.

Sin embargo, esta algarabía que provocó en la calle llamó la atención a los presentes, pues los ruidos se oyeron desde dentro. Una vez en la sala de Mila, el exconcursante de GH VIP 7, que aseguró que solo quería despedirse de su amiga y no llamar la atención, se encontró con rostros como Carlota Corredera, María Patiño, Belén Esteban o Carmen Borrego.

Como muchos otros, el marido de Olga Moreno también se despidió de Mila Ximénez en las redes sociales, a las que regresó por este motivo tras semanas de inactividad. "Siempre a mi lado, siempre conmigo", fueron algunas de las palabras que él le dedicó a la fallecida periodista. "Guardaré en lo más profundo de mi corazón nuestra última conversación. Me da fuerza cada día".

Con estas palabras de despedida, muchos interpretaron que el exguardia civil quería dejar claro lo grandes amigos que eran y cuál era la postura de Mila Ximénez en el conflicto entre él y Rocío Carrasco, pero Carmen Borrego lo desmintió este sábado en Viva la vida.

"Está en su derecho y sé que han sido muy amigos", empezó diciendo. Y es que ambos compartieron muchos días de convivencia en GH VIP 7. Aun así, parece que su relación no era tan estrecha cómo él comentó: "Yo tengo entendido que ellos han sido amigos, pero que los últimos meses no tenían ningún contacto. Y que él durante la enfermedad ha tenido muy poco o ningún contacto con Mila".

"A mí también me consta que Mila Ximénez no estaba de acuerdo con la actitud de Antonio David Flores en los últimos tiempos. Me consta que en los últimos meses no ha habido relación ni buena ni mala", añadió.

Alejandra Rubio, presente en el plató y en el tanatorio aquel día, también dio su versión de lo que sucedió: "Yo estaba allí y me sorprendió mucho. Él tiene todo el derecho de ir a despedirse de su amiga como lo hicimos muchos".

"Nosotros nos dimos cuenta porque la gente empezó a aplaudirle. Alguien abrió la puerta y entró él. Yo cuando entró, salí. No quería esa tensión y menos ese día. No era el sitio", dijo la nieta de María Teresa Campos. De hecho, después de ella también abandonaron la sala Terelu y Chelo García-Cortés. "No nos saludamos. Creo que no saludó a casi nadie dentro. Estuvo un buen rato, la verdad, porque cuando yo me fui, él seguía allí".