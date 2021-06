El PPCV denuncia que el Consell ha deixat a "milers d'universitaris" sense cobrar les beques del curs que finalitza

Martínez, en un comunicat, ha assegurat que "milers d'alumnes" de les universitats valencianes que van sol·licitar ajuda de beques salari per a poder realitzar els seus estudis a la Universitat "han acabat el curs sense haver cobrat un euro, malgrat que la consellera Pascual es va comprometre al fet que les beques es pagarien abans".

"Ha tornat a succeir el mateix que el passat curs i es demora fins a abonar-les fora de tots els terminis, sense tindre en compte l'enorme transcendència que té sobre aquests alumnes", ha censurat.

El portaveu 'popular' ha manifestat que la "falta de gestió" i la "incapacitat" de la consellera d'Universitats, Carolina Pascual, "afecta a milers d'estudiants que necessiten cobrar les beques, perquè són gent que les rep en funció de la renda, i més ara en l'actual situació de crisi que estem vivint".

Luis Martínez ha criticat la "roïna gestió" de les beques universitàries que, al seu juí, realitza la Generalitat, a la qual ha acusat de "saltar-se tots els terminis i perjudicar amb açò a milers d'alumnes, no només amb els impagaments d'aquestes beques salari, sinó també amb les beques d'estudi". "La resolució es retarda deixant en la incertesa a moltes famílies i provocant situacions límit en els alumnes presumptament beneficiats que no saben a què atenir-se i necessiten planificar-se econòmicament de cara al pròxim curs", ha alertat.

Finalment, el diputat del PPCV ha retret a la titular de Universitats que mentre "no té problemes a incomplir tots els terminis fixats per al pagament de beques, compleix religiosament amb els pagaments d'1,5 milions d'euros anuals a la fundació de la qual formava part el seu marit o amb els tripijocs que estan ocorrent en districte digital". "Ací no se li passa cap termini. Les cuida i no hi ha cap problema", ha resolt.