El PPCV denuncia que el Consell ha dejado a "miles de universitarios" sin cobrar las becas del curso que finaliza

Martínez, en un comunicado, ha asegurado que "miles de alumnos" de las universidades valencianas que solicitaron ayuda de becas salario para poder realizar sus estudios a la Universitat "han acabado el curso sin haber cobrado un solo euro, pese a que la consellera Pascual se comprometió a que las becas se pagarían antes".

"Ha vuelto a suceder lo mismo que el pasado curso y se demora hasta abonarlas fuera de todos los plazos, sin tener en cuenta la enorme trascendencia que tiene sobre estos alumnos", ha censurado.

El portavoz 'popular' ha manifestado que la "falta de gestión" y la "incapacidad" de la consellera de Universidades, Carolina Pascual, "afecta a miles de estudiantes que necesitan cobrar las becas, porque son gente que las recibe en función de la renta, y más ahora en la actual situación de crisis que estamos viviendo".

Luis Martínez ha criticado la "mala gestión" de las becas universitarias que, a su juicio, realiza la Generalitat, a la que ha acusado de "saltarse todos los plazos y perjudicar con ello a miles de alumnos, no solo con los impagos de estas becas salario, sino también con las becas de estudio". "La resolución se retrasa dejando en la incertidumbre a muchas familias y provocando situaciones límite en los alumnos presuntamente beneficiados que no saben a qué atenerse y necesitan planificarse económicamente de cara al próximo curso", ha alertado.

Finalmente, el diputado del PPCV ha reprochado a la titular de Universidades que mientras "no tiene problemas en incumplir todos los plazos fijados para el pago de becas, cumple religiosamente con los pagos de 1,5 millones de euros anuales a la fundación de la que su marido formaba parte o con los chanchullos que están ocurriendo en distrito digital". "Ahí no se le pasa ningún plazo. Las cuida y no hay ningún problema", ha zanjado.