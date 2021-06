Antonio David Flores se dejó ver la semana pasada en el velatorio de Mila Ximénez. Tras meses de silencio, el excolaborador de Sálvame reapareció ante las cámaras en el homenaje a su compañera, pero no quiso hacer ninguna declaración. Algunos dices que los aficionados presentes a las puertas del tanatorio aplaudieron a su llegada y otros aseguran que fue abucheado.

Los colaboradores de Ya es mediodía han asegurado este lunes en directo que hubo un poco de todo, tanto abucheos como aplausos. Isabel Rábago que estuvo presente en el velatorio de la periodista ha dado fe de ello y ha contado algunos detalles del encuentro. La colaboradora ha contado que a la llegada de Antonio David se escucharon aplausos gracias a la presencia de una amiga de la familia que estaba situada en la puerta.

No obstante, la colaboradora ha explicado que al salir, el exconcursante de GH VIP recibió abucheos y algunos insultos. Rábago ha condenado en directo la actitud de algunos de los presentes y ha defendido que no era el lugar más adecuado para verbalizar ciertas palabras, que era una cita para mostrar las condolencias a la familia de Mila Ximénez y no para linchar a un personaje público. "La gente no tiene respeto ninguno", ha comentado la periodista de Telecinco.

La tertuliana ha defendido que hay que saber separar lo que es el personaje televisivo de lo que es la vida real, y que no se puede increpar al excolaborador de Mediaset en su vida diaria. "Igual que condeno que se llame a Rocío Carrasco mala madre por la calle, condeno que se llame maltratador a Antonio David", ha terminado Rábago. El resto de colaboradores se han sumado a la opinión de su compañera y han pedido respeto para la familia de Mila.