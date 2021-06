Puig exigirà canviar el model de finançament en la Conferència de Presidents i demanarà "superar fronts burocràtics"

Segons ha indicat Puig en atenció als mitjans, la conferència també haurà d'abordar la participació de les comunitats autònomes en el repartiment dels fons Next Generation EU.

Respecte a la trobada, el president ha considerat "molt important que les conferències de presidents siguen una part ja fonamental de la cogovernança a Espanya". En aquest sentit, ha defès que l'estat siga "cada vegada més federalitzant", per al que ha de tindre instruments d'aquest tipus. Per açò, ha remarcat aquest tipus de conferències i les sectorials ja que serveixen, al seu juí, per a "harmonitzar posicions".

Puig ha incidit que el conjunt de les comunitats autònomes espanyoles ha d'"eixir el més ràpidament possible de la crisi i superar els problemes greus que tenim d'atur juvenil, d'atur en general", així com les "fractures" produïdes en l'anterior crisi econòmica.