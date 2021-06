Ribó creu "imprescindible" que Sanitat traga la norma de Falles, que "arribaria tard" si no és en una setmana

"Considere que la Conselleria de Sanitat, si no fa les coses molt ràpid, donaria com a termini màxim una setmana, arribaria tard i posaria en greu perill que es puguen desenvolupar d'una manera normal les Falles en els primers dies de setembre. És imprescindible que traga la normativa i que ens diga com s'han de fer les coses. Si no, nosaltres no podem donar els permisos" per a aquestes festes, ha exposat.

Ribó ha subratllat la necessitat de comptar amb eixes pautes per al transcurs de la festa i perquè l'Ajuntament puga donar els permisos necessaris segons la normativa vigent en l'actualitat. Igualment, ha reclamat a l'administració autonòmica "el mateix tracte" per al col·lectiu faller que per a uns altres, sense discriminar, i ha assegurat que ací Sanitat "si que arriba tard".

Joan Ribó s'ha pronunciat així després de reunir-se al costat de l'edil de Cultura Festiva i president de la Junta Central Fallera (JCF), Carlos Galiana, amb representants d'aquesta entitat, de la Interagrupació de Falles de València i de Juntes Locals.

"El que diem hui en públic és aluna cosa que ja hem dit per privat. Ho he dit jo en conversa telefònica al president de la Generalitat -Ximo Puig- fa hui vint dies. També el company -Galiana-- a la consellera -de Sanitat, Ana Barceló- fa no sé quants dies i també al president de la Generalitat. Açò és una cosa que anem reiterant d'una forma clara", ha agregat.

En aquesta línia, el responsable municipal ha dit que està "augmentant" la "pressió" al món faller i ha indicat que "això s'ha d'arreglar". Tant Ribó com Galiana han al·ludit a la reunió que la Interdepartamental celebrarà aquest dimarts per a abordar les restriccions de la Covid-19. El primer ha confiat que "demà presenten la proposta" per a les Falles "perquè si no, ens sotmetran a una situació molt complexa".

"Per a fer Falles al setembre, necessitem tindre normes ja. És imprescindible", ha insistit, a més de repetir que les normes han d'estar "en una setmana". Ha comentat que s'ha de tindre en compte que s'aproxima el mes de setembre, que arriben les vacances i que s'han de tramitar autoritzacions per a activitats relacionades amb les Falles.

"Necessitem normes per a saber com fer" eixes festes "i demanem a la conselleria" que diga "com vol les carpes, com s'ha de fer les cercaviles i com plantejar la neteja o la seguretat", ha afegit. Al seu torn, ha avançat que Alcaldia impulsarà aquesta setmana una moció en la qual demanarà als servicis municipals que "donen prioritat als permisos d'activitats" falleres, però ha precisat que no es poden concedir si Sanitat no marca les regles.

"TOTALMENT RESPONSABLE"

Sobre el tracte que demana per als casals fallers "com a llocs de reunió", el primer edil ha destacat que des de la suspensió de les Falles de 2020 "no s'ha registrat cap cas de contagi en cap casal ni per cap actuació fallera", per la qual cosa ha assegurat que "el món de les Falles s'ha comportat de forma totalment responsable".

Després d'açò, Ribó ha traslladat una "petició formal" a "la Generalitat i a Sanitat, en particular" perquè "tracte el món faller com tracta la resta de la gent". Ha asseverat que "no té sentit que una comissió fallera haja d'anar a sopar a un bar perquè en el bar està permès i en el casal no".

Al mateix temps, ha assenyalat que cal tindre també en compte els cursos de coordinador Covid-19 que s'han celebrat "amb l'assistència de 900 persones" del món faller per a marcar pautes amb les quals evitar contagis, una iniciativa que "no s'ha fet" en altres àmbits com "el món de la restauració".

"Està clar que en aquests moments no es tracta per igual a la gent del món faller que a la resta", ha censurat Ribó, que ha considerat que als primers se'ls "discrimina". "La nostra primera demanda és que es tracte per igual a la gent del món faller", ha reclamat.

Carlos Galiana, que ha destacat també que als casals "no hi ha hagut cap brot" i que els fallers "s'han comportat conforme a norma", ha demanat "coherència en les actuacions", al mateix temps que ha apuntat que "no s'entén que els fallers estiguen fent juntes als bars perquè no poden fer-les en els casals".

L'edil ha demanat conéixer les normes per a les pròximes Falles perquè aquestes festes "no es fan d'un dia per a un altre" i comporten "un treball del món faller i administratiu molt important" que requereix "temps". "Espere i desitge que en la Interdepartamental de demà, per fi, s'òbriga la mà al tema de les seus festeres i que siga en coherència amb altres activitats", ha declarat.

Galiana ha confiat que "la conselleria es pose les piles" i que traga "la normativa" per a eixes festes, que ajudaran també a impulsar diferents sectors econòmics, ha afirmat. "Hem demostrat que som molt prudents", ha dit en nom dels fallers, després del que ha al·ludit de nou als cursos de coordinador Covid-19.

"DEMANEM QUE ENS AJUDEN"

El president de la Interagrupació de Falles, Guillermo Serrano, ha expressat el "cabreig" del món faller i ha censurat que els membres d'aquest col·lectiu puguen estar en un bar i no en el seu casal. "Hi ha una discriminació" entre la part ciutadana i la fallera, ha assegurat, a més d'assenyalar que "des del minut 1" s'ha treballat en favor de les Falles al setembre, d'una festes "tranquil·les" i "segures".

Serrano ha demanat "facilitat" per a les comissions i per als ajuntaments amb els permisos. "Demanem que ens ajuden, que no se'ns posen pedres en el camí. Les Falles no poden ser un problema sinó una solució", ha conclòs.