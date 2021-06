El posado en bikini de Rosa Benito que ha gustado incluso a Iker Casillas

El verano ya está oficialmente aquí. Así lo demuestra el calor, el fin de las clases o el cambio de presentadores en algunos programas de televisión. Pero, si hay algo característico del verano, eso son los posados en bañador.

Rosa Benito se ha sumado a esta moda de dar envidia a los que no tienen piscina o no disponen de tiempo libre para ir. Ataviada con un bikini negro, la excuñada de Rocío Jurado ha inaugurado la época de piscina.

Con un sencillo posado apoyada en el bordillo, la colaboradora de Ya es mediodía ha demostrado que lo mejor es disfrutar del fin de semana con un buen chapuzón que te refresque.

Con su publicación, que ya acumula más de 3.500 likes, parece que ha conquistado a buena parte de sus seguidores. Entre ellos, ha aparecido el sorprendente 'me gusta' de un rostro muy conocido: Iker Casillas.

Y es que la fama de Rosa Benito y la familia a la que perteneció la ha hecho no solo participar en diferentes programas, sino también acumular un buen número de amigos dentro de los medios. Y dos de ellos son el exfutbolista y su exmujer, Sara Carbonero, pues no es la primera vez que le han dado like a una de sus publicaciones.

Sin embargo, el exportero retiró después su like, pero le quedan muchos otros como el de sus compañeros de cadena Marc Calderó o Amor Romeira.