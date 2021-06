Ribó cree "imprescindible" que Sanitat saque la norma de Fallas, que "llegaría tarde" si no es en una semana

"Considero que la Conselleria de Sanitat, si no hace las cosas muy rápido, daría como plazo máximo una semana, llegaría tarde y pondría en grave peligro que se puedan desarrollar de una manera normal las Fallas en los primeros días de septiembre. Es imprescindible que saque la normativa y que nos diga cómo se tienen que hacer las cosas. Si no, nosotros no podemos dar los permisos" para estas fiestas, ha expuesto.

Ribó ha subrayado la necesidad de contar con esas pautas para el transcurso de la fiesta y para que el Ayuntamiento puedan dar los permisos necesarios según la normativa vigente en la actualidad. Igualmente, ha reclamado a la administración autonómica "el mismo trato" para el colectivo fallero que para otros, sin discriminar, y ha asegurado que ahí Sanitat "sí que llega tarde".

Joan Ribó se ha pronunciado así tras reunirse junto al edil de Cultura Festiva y presidente de la Junta Central Fallera (JCF), Carlos Galiana, con representantes de esta entidad, de la Interagrupación de Fallas de València y de Juntas Locales.

"Lo que decimos hoy en público es algo que ya hemos dicho por privado. Lo he dicho yo en conversación telefónica al presidente de la Generalitat -Ximo Puig- hace hoy veinte días. También el compañero -Galiana-- a la consellera -de Sanitat, Ana Barceló- hace no sé cuántos días y también al presidente de la Generalitat. Esto es una cosa que vamos reiterando de una forma clara", ha agregado.

En esta línea, el responsable municipal ha dicho que está "aumentado" la "presión" al mundo fallero y ha indicado que "eso se tiene que arreglar". Tanto Ribó como Galiana han aludido a la reunión que la Interdepartamental celebrará este martes para abordar las restricciones de la Covid-19. El primero ha confiado en que "mañana presenten la propuesta" para las Fallas "porque si no, nos someterán a una situación muy compleja".

"Para hacer Fallas en septiembre, necesitamos tener normas ya. Es imprescindible", ha insistido, además de repetir que las normas deben estar "en una semana". Ha comentado que se debe tener en cuenta que se aproxima el mes de septiembre, que llegan las vacaciones y que se deben tramitar autorizaciones para actividades relacionadas con las Fallas.

"Necesitamos normas para saber cómo hacer" esas fiestas "y pedimos a la conselleria" que diga "cómo quiere las carpas, cómo se tiene que hacer los pasacalles y cómo plantear la limpieza o la seguridad", ha añadido. A su vez, ha avanzado que Alcaldía impulsará esta semana una moción en la que pedirá a los servicios municipales que "den prioridad a los permisos de actividades" falleras, pero ha precisado que no se pueden conceder si Sanitat no marca las reglas.

"TOTALMENTE RESPONSABLE"

Sobre el trato que pide para los casales falleros "como lugares de reunión", el primer edil ha destacado desde la suspensión de las Fallas de 2020 "no se ha registrado ningún caso de contagio en ningún casal ni por ninguna actuación fallera", por lo que ha asegurado que "el mundo de las Fallas se ha comportado de forma totalmente responsable".

Tras ello, Ribó ha trasladado una "petición formal" a "la Generalitat y a Sanitat, en particular" para que "trate al mundo fallero como trata al resto de la gente". Ha aseverado que "no tiene sentido que una comisión fallera tenga que ir a cenar a un bar porque en el bar está permitido y en el casal no".

Al mismo tiempo, ha señalado que hay que tener también en cuenta los cursos de coordinador Covid-19 que se han celebrado "con la asistencia de 900 personas" del mundo fallero para marcar pautas con las que evitar contagios, una iniciativa que "no se ha hecho" en otros ámbitos como "el mundo de la restauración".

"Está claro que en estos momentos no se trata por igual a la gente del mundo fallero que al resto", ha censurado Ribó, que ha considerado que a los primeros se les "discrimina". "Nuestra primera demanda es que se trate por igual a la gente del mundo fallero", ha reclamado.

Carlos Galiana, que ha destacado también que en los casales "no ha habido ningún brote" y que los falleros "se han comportado conforme a norma", ha pedido "coherencia en las actuaciones", al tiempo que ha apuntado que "no se entiende que los falleros estén haciendo juntas en los bares porque no pueden hacerlas en los casales".

El edil ha pedido conocer las normas para las próximas Fallas porque estas fiestas "no se hacen de un día para otro" y comportan "un trabajo del mundo fallero y administrativo muy importante" que requiere "tiempo". "Espero y deseo que en la Interdepartamental de mañana, por fin, se abra la mano al tema de las sedes festeras y que sea en coherencia con otras actividades", ha declarado.

Galiana ha confiado en que "la conselleria se ponga las pilas" y que saque "la normativa" para esas fiestas, que ayudarán también a impulsar distintos sectores económicos, ha afirmado. "Hemos demostrado que somos muy prudentes", ha dicho en nombre de los falleros, tras lo que ha aludido de nuevo a los cursos de coordinador Covid-19.

"PEDIMOS QUE NOS AYUDEN"

El presidente de la Interagrupación de Fallas, Guillermo Serrano, ha expresado el "cabreo" del mundo fallero y ha censurado que los miembros de este colectivo puedan estar en un bar y no en su casal. "Hay una discriminación" entre la parte ciudadana y la fallera, ha asegurado, además de señalar que "desde el minuto uno" se ha trabajado en favor de las Fallas en septiembre, de una fiestas "tranquilas" y "seguras".

Serrano ha pedido "facilidad" para las comisiones y para los ayuntamientos con los permisos. "Pedimos que nos ayuden, que no se nos pongan piedras en el camino. Las Fallas no pueden ser un problema sino una solución", ha concluido.