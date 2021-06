La familia Ortega Cano está dividida, la mujer del diestro y su hermana están envueltas en una polémica bronca que ha puesto al torero contra la espalda y la pared. El conflicto estalló tras la intervención quirúrgica de José Ortega Cano cuando su hermana intentó ponerse en contacto con él y no pudo. Conchi aseguró que su cuñada no respondía a sus llamadas y Ana María Aldón defendía que no había recibido ninguna llamada.

Tras este malentendido salió a la luz que la mala relación entre las cuñadas viene desde hace bastante tiempo atrás y que nunca se han llevado bien. Asimismo, los colaboradores de Viva la vida, programa en el que trabaja Ana María Aldón, han informado sobre algunos de los comentarios desafortunados que Conchi ha regalado supuestamente a la mujer de su hermano. Además, José Antonio Avilés ha desvelado una nueva información que ha distanciado más aún a las mujeres de la vida del diestro.

El colaborador aseguró que ha podido escuchar un audio en el que se entiende claramente como Conchi pone en duda la paternidad de Ortega Cano respecto al hijo que tiene con Ana María Aldón. La exsuperviviente no se tomó nada bien esta noticia y afirmó que jamás perdonaría que se dudara de la paternidad de su hijo. Tras todo el revuelo, El programa del verano ha podido entrevistar este lunes a la hermana del torero que ha sufrido una bajada de tensión tras los últimos acontecimientos.

Conchi ha podido hablar con el equipo de Telecinco desde el hospital donde se encuentra en revisión tras sufrir un pequeño percance. La entrevistada ha reconocido que no se encuentra en su mejor momento y niega rotundamente que ella haya dudado en algún momento de la paternidad de su hermano. Asimismo, la hermana del diestro niega la existencia del supuesto audio en el que se la escucha hablando de la paternidad del pequeño José María.