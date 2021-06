Ana Morgade presume de su nueva faceta como madre en redes

La humorista y presentadora Ana Morgade dio luz a su hija, Martina, el pasado mes de marzo, y ha compartido el proceso desde su embarazo hasta sus primeros días como madre. Tanto ella como el padre, el artista Pablo Martín Jones, han mostrado en redes su felicidad con la pequeña.

"Ahora, que salga cuando le dé la gana, como ha hecho siempre su madre", compartía Ana en una foto donde se apreciaba su barriga de premamá, con su habitual humor, antes de traer al mundo a su pequeña.

Agradecida y con plena felicidad, la presentadora de Yu no te pierdas nada subía la foto de uno de los regalos de su hija: un pequeño gorro que le ofrecieron el 16 de marzo en el Hospital Universitario de Torrejón, donde tuvo lugar el parto. "Éste es el primer outfit de mi bebé. Un gorro y nada más, muy de diva. Hay muchas modas para bebé (me fascina y me da un yuyu total), pero éste es el gorro más bonito que va a llevar jamás", a lo que añadía unas palabras dedicadas a todo el personal que trabajó ese día y le ayudó.

"Te tratan como lo que eres: una mujer aterrada, pero consciente y activa", comentaba, ofreciendo también su conformidad hacia la sanidad pública por hacerle sentir "segura, comprendida, cuidada, acompañada y más valiente que nunca" ante momentos de gran vulnerabilidad.

Y así, poco a poco, los perfiles de la pareja se han completado con fotos dedicadas al nuevo integrante de la familia. "Ayer me hicieron padre para toda la vida. Gracias, mi amor", añadía Pablo. La humorista, por su parte, publicaba una foto borrosa con la historia que hay detrás: "Una captura involuntaria mientras cojo el móvil con una mano, con mi peque en la otra y un chupete en la boca y suena el telefonillo y tengo abierto un grifo y la lavadora pita y cuánto falta para el trimestre de autónomos".

Y hasta ayer, Ana Morgade comparte su nueva faceta como madre: "En el sielo", añade en la foto que ha subido con su pequeña Martina.