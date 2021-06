Cecotec tiene la solución para no pasar calor (¡y ahorrar!) este verano: un ventilador que refresca con agua

El verano ya está... ¡y con él las altas temperaturas! Ya no hay manera de huir del calor si no es en la piscina o la playa o, si preferimos quedarnos en casa, con la ayuda de sistemas de ventilación que mantengan nuestro hogar por debajo de los 40ºC. Sin embargo, no todos son seguidores de los aires acondicionados (y más ahora que la factura de la luz ha cambiado y las horas de más calor también coinciden con los precios más altos), por lo que buscar otras soluciones para refrescar la casa se convierte en una actividad de obligado cumplimiento; y, desde 20deCompras, queremos ser de ayuda en esta tarea. ¿Has oído hablar de los nebulizadores?

Estos dispositivos pulverizan agua a la vez que ventilan para refrescar la estancia de forma más eficaz y rápida. Además, nuestra mente nos hace sentir más frescos si vemos salir agua de un dispositivo. Otra de sus ventajas es que con estos sistemas conseguimos los resultados requeridos más rápido lo que supone un ahorro energético. Pero, lo mejor, es que no requieren ningún tipo de instalación ni obras. Entre nuestros favoritos, el de Cecotec que, además, ahora está rebajado un 40% para que puedas llevártelo por 130 euros en vez de por 216. ¿Quieres descubrir qué te ofrece?

Este dispositivo refresca de forma silenciosa. Cecotec

Así funciona este modelo

Refresca adaptándose a ti. Hay veces que encender el aire acondicionado puede llegarnos a hacer pasar frio y el ventilador no refresca lo suficiente. Este dispositivo es capaz de ofrecer una niebla constante con micropartículas de agua que refresca el ambiente. Además, ofrece tres velocidades para adaptarse a nuestros gustos. Y todo ello en silencio gracias a su tecnología incorporada.

