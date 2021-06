Ábalos veu lògic aplicar la Llei Penitenciària als presos d'ETA en el context actual

Així ho ha defès un dia després de l'homenatge a les víctimes del terrorisme al Congrés, en el qual es van tornar a absentar les principals organitzacions del col·lectiu, com l'Associació de Víctimes del Terrorisme (AVT) o COVITE, i en el qual el PP va limitar la seua presència per "l'equidistància entre Bildu i les víctimes". Precisament, la coalició abertzale va estar representada per primera vegada pel seu portaveu, Mertxe Aizpurua.

Ábalos, preguntat per les crítiques del PP d'acostament a ETA, ha recordat que "ells van fer tot el contrari" a aplicar la Llei Penitenciària als terroristes quan governaven, "en moments molt més durs, amb una banda viva i actuant i, no obstant açò, beneficiant a moltíssims més presos".

"Amb ells tot és possible, sabent que ETA afortunadament no existeix i que no hi ha cap actuació per la seua banda", ha replicat als 'populars' en declaracions als mitjans després d'un acte sobre infraestructures a València.

Al seu juí, la posició del PP va des de la política d'indults, als acords amb partits nacionalistes. "Ells poden fer-ho i la resta no", ha criticat sobre els suports al govern de Pedro Sánchez, la qual cosa "demostra que la dreta sempre parteix d'un supòsit de falta de legitimitat perquè l'esquerra governe".

"Lamentablement", ha lamentat que després de 40 anys de democràcia hi haja qui no entenga que la legitimitat la donen les urnes, per la qual cosa ha demanat al PP que respecte els vots i "per què la gent vota". "No acaben d'entendre molt bé per què no se'ls vota a ells", ha rematat.