Ábalos adverteix el PP que no li intimiden les seues crítiques d'amenaçar els tribunals perquè estan en "soledat"

20M EP

NOTICIA

El ministre de Transports i 'número tres' del PSOE, José Luis Ábalos, ha advertit aquest dilluns al PP que no aconseguiran "intimidar" amb les seues crítiques per dir que les causes davant el Tribunal de Comptes contra ex-alts càrrecs catalans són "pedres en el camí" en el procés de diàleg amb la Generalitat, ja que estan en "soledat" al Congrés.