La divertida reacción de Gordon Ramsay al vídeo de un 'tiktoker' que intenta caracterizarse como él: "Es David Bowie"

Los internautas deben tener cuidado, pues parece que el chef Gordon Ramsay ya no solo va en busca de 'cocinas del infierno', como en su programa Hell's Kitchen, sino también de 'vídeos del infierno'. Y no va a tener piedad, así que cualquiera puede ser objetivo del cocinero para una reacción o una crítica.

Al menos, así lo ha demostrado con su vídeo en respuesta a Jammy Trevizano, un maquillador que muestra sus sorprendentes caracterizaciones en TikTok. Sin embargo, parece que Ramsay no está muy conforme con la imitación que el artista ha hecho de él.

"Tío, no, para", se quejaba el chef mientras veía al maquillador. "¿Así soy? ¡Mira, me he chamuscado las cejas flambeando cosas!". Lo cierto es que al cocinero no le gustaban ni siquiera las fotos de él que el tiktoker había tomado como referencia, pero el maquillador estaba logrando un sorprendente resultado, aunque su parecido pueda ser cuestionable.

"Tío, eso no se parece a mí", espetó finalmente el cocinero y, cuando vio el resultado final, solo le salió gritar: "¡Es David Bowie!".