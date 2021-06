Antonio Carbonell cessa com president de Caixa Ontinyent després de huit anys en el càrrec i 21 a l'entitat

Antonio Carbonell ha decidit cedir el seu càrrec després de 21 anys a l'entitat, 13 d'ells com a vicepresident i els últims huit com a president, tal com havia anunciat fa temps, una vegada finalitzat el procés de renovació parcial dels membres dels òrgans de govern. El vicepresident, José Pla Barber, assumeix provisionalment les funcions del càrrec fins al seu nomenament formal.