Maya pide "cumplir las normas" en los días de Sanfermines y advierte de que "nos jugamos mucho" de cara al verano

En declaraciones a los periodistas, Maya ha remarcado que "Pamplona, como ciudad, estamos siendo muy respetuosos con lo que se nos dice" desde Salud. De hecho, ha agregado, como consecuencia de la reunión que mantuvieron con Salud "tomamos la decisión definitiva sobre la suspensión de las fiestas", una decisión que "la inmensa mayoría de la ciudadanía ha tendido como lo más lógico".

Igualmente, ha subrayado el "compromiso" de que desde el Consistorio "no vamos a celebrar ningún evento extraordinario durante esos días, no hay trampas". "No es unas no fiestas tramposas, sino que son reales, no hay fiestas", ha insistido el alcalde.

En este sentido, Maya ha animado a la ciudadanía a "cumplir con las normas". "Sé que la gente quiere salir, quiere estar en la calle, quiere almorzar, quiere hacer muchas cosas, pero hay que ser respetuosos también con el cumplimiento de las normas", ha manifestado.

Ha advertido, además, de que "nos jugamos mucho en estos días porque el verano es largo, tenemos unas actividades previstas muy interesantes y no podemos por un comportamiento que no sea correcto estropear ese verano".

"Nos jugamos mucho y también todo el sector comercial y hostelero", ha insistido, para destacar que "llegará el año 2022". "Tengamos esa esperanza, esa ilusión de que sí que habrá los mejores Sanfermines de la historia en el año 22", ha enfatizado.

Por otro lado, preguntado sobre las críticas de las peñas por no autorizarse la exhibición de sus pancartas en el centro Plazara, el alcalde ha señalado que "ellos saben que hemos actuado con absoluto rigor".

"Ellos pidieron la utilización del Condesatble, se dijo que no se podía utilizar por razones de organización y quisieron luego hacerlo sin contar con el propio Ayuntamiento en Plazara, un edificio que también es municipal. Se analizó la situación y se decidió que no", ha comentado.

Según ha manifestado Maya, "no hay nada más detrás, que no busquen explicaciones extrañas a algo que es muy razonable".