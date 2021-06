Para Selena Gomez, sus relaciones amorosas han estado siempre "malditas"

Cualquiera que piense en el historial amoroso de Selena Gomez coincide un poco con sus palabras. Más que nada porque la suerte no ha acompañado a la cantante de 28 años (cumple 29 el próximo 22 de julio) en lo que a parejas se refiere y quizá ese sea el principal motivo de que actualmente esté soltera y sin compromiso (aunque aseguran que disfrutando de su soledad con un famoso jugador de baloncesto).

Eso sí, según la autora de éxitos como Lose you to love me, The heart wants what It wants o Love you like a love song todo el mérito de que estas no saliesen bien es suyo. Es decir, que ante sus sonados romances con Justin Bieber (quizá el más largo, aunque interrumpido, y seguido por sus fans), el más reciente con The Weeknd o los anteriores con Nick Jonas, Charile Puth o el DJ Zedd, ella entona el mea culpa.

En una entrevista con la edición australiana de la revista Vogue, la artista ha asegurado que, vistas en perspectiva, "la mayoría" de sus "experiencias en el terreno sentimental estaban malditas". "Yo era demasiado joven para estar expuesta a ciertas cosas cuando mantenía una relación", ha reflexionado sobre el amor bajo el foco mediático.

"Sospecho que necesitaba descubrir qué significaba para mí esa palabra, 'excepcional', porque en el pasado me he llegado a sentir muy inferior a mis parejas, y nunca me veía realmente como una igual", ha admitido Gomez, a quienes los rumores, y varias fuentes así lo atestiguan, han arrejuntado con el escolta de los Mami Heat, Jimmy Butler.

"Es que siquiera muy dentro de mí alcanzaba a pensar: '¡Oh! O sea, que es así como me siento, cantaré algo al respecto'. En realidad, lo que necesitaba era se más consciente de mí misma, y mi familia y la familia que he creado a mi alrededor me han ayudado a conseguirlo", ha finalizado.