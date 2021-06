El candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, y la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, han anunciado este lunes el acuerdo alcanzado entre ambos estos días, y que contempla la convocatoria de un Comité Director para el próximo 12 de julio, que abrirá el proceso para convocar la celebración de primarias para la Secretaría General del PSOE-A, que, si no hay más candidatos que el alcalde de Sevilla, permitirá que este sea proclamado directamente nuevo líder el 23 de julio, mientras que si más de un candidato logra los avales necesarios, se celebraría una consulta a la militancia el 5 de septiembre.

Así lo han anunciado Juan Espadas y Susana Díaz en una rueda de prensa conjunta en la sede regional del PSOE-A en Sevilla, en la que ha sido la primera comparecencia pública de la líder socialista tras la que llevó a cabo la noche del 13 de junio para comentar su derrota en las primarias de aquel día en las que los militantes socialistas andaluces se decantaron por el también alcalde de Sevilla para encabezar su candidatura a la Junta en las próximas elecciones autonómicas, logrando más del 55% de los votos emitidos.

Con el adelanto de la celebración de primarias a la Secretaría General del PSOE-A entre julio y septiembre se pretende agilizar el relevo en la cúpula de la federación socialista andaluza y que su liderazgo se adapte al que los militantes apoyaron en la consulta del 13 de junio, toda vez que Susana Díaz ha anunciado que no se presentará a la reelección como líder del PSOE-A, mientras que Juan Espadas sí ha confirmado su voluntad de presentarse a esas primarias.

"Lo que hemos hecho estos días ha sido ordenar un proceso de transición tranquilo y negociando", ha indicado Espadas, ya que "ambos creíamos que había que acortar los plazos y garantizar la estabilidad del partido". En este sentido, ha insistido en asegurar que la constitución de una gestora por parte de Ferraz en caso de que Díaz hubiese dimitido "no era lo mejor".

Díaz volverá al Pleno

Durante la comparecencia, Díaz ha manifestado en reiteradas ocasiones que "siempre" estará "a disposición" del partido. Hasta ahora, ha señalado, ha mantenido silencio porque "no quería que se le hiciera daño a la imagen del partido ni que este proceso le afectara a Juan [Espadas] ni a su candidatura". Y ha lamentado que se hayan producido "intoxicaciones interesadas" y "filtraciones" que ella, ha afirmado, quiere evitar.

La todavía secretaria general del PSOE-A ha recordado que desde la noche de las primarias se puso "a disposición" de Espadas "para lo que él entendiera", ya que es a él a quien "le corresponde tomar decisiones". Ella, ha señalado, va a "arrimar el hombro y a ayudar" porque es "leal al PSOE y a Andalucía por encima de todo". En este sentido, ha anunciado que seguirá en el Parlamento andaluz y que acudirá al próximo Pleno, y ha insistido en señalar que está "a disposición" de su partido y de Juan Espadas.

Por su parte, Espadas ha insistido en que nunca ha habido "prisas" ni tampoco "ningún problema", y ha asegurado que seguirá "apoyándose" en Díaz, igual que "ella hizo con anteriores presidentes socialistas", a la par que la ha calificado como un "importante activo político" y reconocido "su trabajo, esfuerzo, sacrificio personal y entrega al partido".

En cuanto a su condición de alcalde de Sevilla, Espadas ha afirmado que continuará al frente del Ayuntamiento, donde "aún tengo tarea pendiente". El socialista ha defendido que su labor como regidor es "perfectamente compatible" con la de candidato y "lo voy a demostrar". Y "cuando no sea compatible también lo demostraré dejando el cargo en manos de un compañero del Ayuntamiento".

No obstante, ha insistido en que por el momento "solo" es candidato, sin más responsabilidad orgánica, al menos hasta su proclamación como secretario general, por lo que seguirá ejerciendo como alcalde hasta que "considere que no puedo ejercer con plenitud el cargo". Los sevillanos, ha señalado, "saben que soy una persona de fiar, por eso me votaron". Y, además, ha incidido en que como alcalde tiene el "interés y la obligación de demostrar a la Junta que los ayuntamientos tenemos un papel fundamental".

Primarias si hay más de un candidato

Tras la celebración del Comité el 12 de julio, el día 13 se presentarán las precandidaturas a la Secretaría General. En caso de que haya alguna otra además de la de Espadas, entre el 14 y el 23 de julio se abrirá un proceso de recogida y presentación de avales. Para lograr la consideración de candidato, será necesario conseguir un 2%.

En caso de que finalmente se confirme más de un candidato, comenzará un proceso de primarias igual al celebrado para la elección del candidato a la Presidencia de la Junta. Es decir, entre el 23 y el 27 de julio, así como en agosto, mes inhábil, se desarrollaría la campaña y la votación entre la militancia tendría lugar el 5 de septiembre.

Cabe recordar que los Estatutos Federales del PSOE aprobados tras su 39 Congreso establecen que la elección del secretario general de comisiones ejecutivas insulares, provinciales, autonómicas y federal, se realizará "a través del sistema de primarias, mediante voto individual, directo y secreto de los militantes y afiliados directos en su caso del correspondiente ámbito territorial y que tengan plenos derechos políticos, conforme a lo regulado en las normas reglamentarias de desarrollo".

Las primarias se celebrarán por el sistema de "doble vuelta", según detallan también los Estatutos, que aclaran que, en la primera vuelta, resultará elegido secretario general el candidato que obtenga más del 50% de los votos válidos. Si hubiera más de dos candidaturas proclamadas y ninguna obtuviera más del 50% de los votos válidos en la primera vuelta, pasarán a la segunda las dos candidaturas que obtengan el mayor número de votos, en la que resultará elegido secretario general el candidato que obtenga mayor número de votos.