Cvirus.- La Policia alça 69 denúncies per botellons del divendres al diumenge a Alacant, la meitat que fa una setmana

Així mateix, la Policia ha denunciat quatre establiments, dos per incompliment de l'horari de tancament i altres dos per mancar de llicències de vetladors. Per la seua banda els efectius han intervingut en 10 festes en vivendes i han alçat 22 actes de denúncia el divendres per no fer l'ús de la mascareta i quatre per orinar a la via pública.

El regidor de Seguretat, José Ramón González, ha fet "un bon balanç" dels tres caps de setmana sense restriccions en els quals han anat descendint els botellons "per l'ampli operatiu", per la qual cosa segueix demanant "responsabilitat".

Al mateix temps, ha recordat que la Policia Local "continuarà tot l'estiu mantenint la vigilància per a evitar brots i continuar amb una incidència baixa de Covid, i organitzant un ampli dispositiu en la nostra platges amb el qual anem a garantir la protecció de la salut i seguretat de tots els ciutadans".