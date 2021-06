Save the Children demana desenvolupar la Llei de protecció a la infància per a afrontar la violència cap a menors LGTBI

Save the Children ha instat al fet que el desenvolupament de la Llei Orgànica de protecció integral a la infància i l'adolescència enfront de la violència a través de l'estratègia d'Eradicació de la Violència prioritze als menors LGTBI amb l'objectiu d'acabar amb els delictes d'odi.

Des de 2014, primer any amb dades comptabilitzades en el Ministeri de l'Interior, s'han registrat a la Comunitat Valenciana 23 denúncies per delictes d'odi (suma d'infraccions penals i administratives) per orientació sexual i identitat de gènere que van tindre com a víctimes un xiquet o una xiqueta, la qual cosa representa un 26,7% del total de delictes d'odi contra menors d'edat, ha indicat Save the Children en un comunicat.

Entre tots els delictes d'odi contra infància a la Comunitat Valenciana, la identitat de gènere i l'orientació sexual és el segon motiu pel qual han sigut víctimes de violència al costat del racisme i la xenofòbia (les dues amb 23 denúncies), només per darrere de la discriminació a xiquets i xiquetes amb discapacitat (amb 24 denúncies des de 2014).

L'organització també alerta que aquestes xifres són només la "punta de l'iceberg", ja que en moltes ocasions la víctima no denuncia per por, culpa o per vergonya.

El director de l'ONG a la Comunitat Valenciana, Rodrigo Hernández, ha explicat que la pandèmia "ha posat tota la nostra atenció en unes emergències que no podien esperar". "No obstant això, la violència que pateixen els xiquets, xiquetes i adolescents que són atacats per la seua orientació sexual o la seua identitat de gènere i que moltes vegades es produeix en el seu entorn més proper segueix ací i s'ha d'abordar de forma integral, des de les llars i des de les escoles, des de l'àmbit polític i des del judicial", ha assegurat.

Els xiquets i xiquetes LGTBI "segueixen patint una major discriminació i risc de patir violència que la resta de la infància, sent especialment vulnerable la infància trans". "Save the Children considera que el qüestionament de la identitat de gènere expressada per una persona menor d'edat pot posar-la en risc de patir violència i discriminació", han agregat.

"Des del Consell s'han posat en marxa polítiques que poden ajudar a previndre i tractar la violència contra la infància LGTBI, com són la Llei d'igualtat de les persones LGTBI o la Llei integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere. No obstant això, és fonamental que el desenvolupament de la Llei de protecció a la infància i l'adolescència enfront de la violència aprovada recentment en el Congrés pose el focus també en la infància LGTBI", ha afirmat Hernández.

Save the Children ha considerat "urgent que tots els àmbits de referència de xiquets, xiquetes i adolescents siguen entorns segurs en els quals es duguen a terme tots els canvis necessaris per a garantir el respecte a l'orientació sexual i la identitat de gènere, en concordança a l'arreplegat en l'article 9.3 d'aquesta a recentment aprovada Llei Orgànica de protecció integral a la infància i l'adolescència enfront de la violència".

A nivell autonòmic, l'organització proposa impartir en tots els centres escolars educació afectiva i sexual amb enfocament de gènere i diversitat com a part de la implementació de les mesures arreplegades en la llei per a previndre tots els tipus de violència i millorar la coordinació de la Línia d'Ajuda a la Infància de la Comunitat Valenciana (número 116111) i del telèfon d'atenció del Servici públic Orienta.

També consideren necessari augmentar els recursos destinats al Servei Orienta per a ampliar-lo a altres zones de la Comunitat Valenciana com poden ser zones rurals en les quals la infància LGTBI compta amb pocs recursos especialitzats als quals acudir davant casos de violència.

Es demana igualment assegurar que es compleixen els protocols arreplegats en el decret de desenvolupament de la Llei 23/2018 d'igualtat de les persones LGTBI per a atendre a la infància i adolescència víctima de violència motivada per LGTBIfobia tant en l'àmbit intrafamiliar com en l'educatiu.