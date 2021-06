L'Ajuntament de València il·luminarà de verd la seua façana aquest dimarts per a visibilitzar l'esclerodermia

L'Associació Espanyola d'Esclerodermia (AEE) realitza un gran esforç durant el mes de juny perquè l'esclerodermia siga coneguda en tots els racons de la geografia espanyola. En la seua obstinació per millorar la qualitat de vida dels afectats i els seus afins, l'associació de pacients ha sol·licitat als principals ajuntaments la col·laboració per a poder arribar a la població i difondre el seu Dia Mundial.

El consistori s'uneix als ajuntaments d'Avilés, Còrdova, Conca, Les Fregues, Loja i Oviedo que també penjaran pancartes en els seus balcons. Altres localitats solidàries difondran els cartells en el seu mobiliari urbà com Almeria, Burgos, Chipiona, Ciudad Real, Les Fregues, León, Lleida, Loja, Múrcia, Orense, Palma, Palencia, Salamanca, Santander, Teruel, Toledo, Vitòria i Zaragoza.

Mentre se suma a altres consistoris que il·luminaran algun dels seus edificis més emblemàtics en verd com Albacete, Alacant, Almeria, Àvila, Burgos, Barcelona, Cadis, Chipiona, Granada, Guadalajara, Jaén, La Corunya, Las Palmas de Gran Canària, Lleida, Logronyo, Loja, Lugo, Madrid, Màlaga, Melilla, Mèrida, Múrcia, Orense, Oviedo, Palma, Pamplona, Salamanca, Santander, Sevilla, Tarragona, Toledo, Tudela, Valladolid, Vitòria, Zamora i Zaragoza.

Per la seua banda, EMT València s'uneix a altres empreses de transport com ACERCAME SEMURA Zamora, Avanza Segovia, Autobuses urbanos de Saragossa, Bilbobus, DBUS San Sebastián, la Mancomunitat de la Comarca de Pamplona i TUSSAM Sevilla que difondran la campanya en les seues instal·lacions.

UNITS SOTA EL PARAIGUA DE FESCA

L'Associació Espanyola d'Esclerodermia (AEE) desenvolupa els seus actes pel Dia Mundial amb el suport de la Federació d'Associacions Europees d'Esclerodermia (FESCA) a la qual pertany. Un total de 28 organitzacions membre desenvolupen en coordinació la mateixa campanya per a recolzar i defendre al pacients en els 21 països europeus on tenen les seues seus.

Sota el lema 'La esclerodermia no me quitará la sonrisa' i 'Mi pasión me define, no mi enfermedad', la campanya del Dia Mundial 2021 treballa per a generar consciència entre la població, un dels principals desafiaments per a l'esclerodermia.