Ribera Salud facilita la mamografia 3D amb contrast a dones amb un càncer previ o antecedents familiars

Aquesta tecnologia, disponible en els hospitals universitaris de Vinalopó i Torrejón, gestionats per aquest grup, té una sensibilitat fins a un 30% major en la detecció de tumors que la mamografia convencional.

Tant l'hospital universitari de Torrejón com el de Vinalopó es troben, per tant, entre els "privilegiats centres sanitaris" amb una tecnologia com aquesta, capaç de detectar tumors d'amb prou faenes 4 mil·límetres, ha destacat Ribera Salut en un comunicat.

A més, aquests mamògrafs 3D amb contrast permeten realitzar biòpsies per tomosíntesi, amb la finalitat de prendre una mostra del teixit mamari amb gran precisió i imatges tridimensionals.

La cap corporativa de l'Àrea de la Mama en el grup sanitari Ribera, Julia Camps, ha explicat que el control de les pacients amb un càncer de mama previ "és difícil amb una mamografia convencional pels canvis induïts en la mama després del tractament anterior".

A més, la morfologia o forma de les lesions pot passar desapercebuda si el teixit d'al voltant és molt dens o heterogeni i, per aquest motiu, "s'aprofita la capacitat que tenen tècniques funcionals com la mamografia amb contrast o la ressonància magnètica per a posar en rellevància l'angiogènesi tumoral o funció que permet detectar els càncers independentment de la seua morfologia", ha assegurat.

"La sensibilitat dels mamògrafs 3D amb contrast del grup Ribera està molt pròxima al 100%, molt similar a una ressonància magnètica", ha subratllat la doctora Camps. Amb aquesta tecnologia, ha dit, "estem en disposició de donar a les pacients les màximes garanties que no ha aparegut una nova lesió, per xicoteta que siga".

La doctora Camps recorda, a més, que els mamógrafos 3D amb contrast tenen una "importància vital" per a pacients que per diferents circumstàncies no poden fer-se una ressonància.

En aquest sentit, ha apuntat que s'han trobat en la necessitat de fer un control i seguiment exhaustiu de pacients que tenen claustrofòbia, no poden posar-se de cap per avall, que tenen problemes cardíacs o respiratoris, "i gràcies a aquesta tecnologia podem facilitar el mapa tumoral exacte, en el cas d'haver sigut diagnosticades recentment d'un càncer de mama o la resposta al tractament en cas d'haver sigut tractades per un càncer de mama. I tot amb la mateixa fiabilitat que una ressonància", ha garantit.

L'Àrea de la Mama del grup sanitari Ribera està formada per un equip multidisciplinari de més de 50 professionals de diverses regions espanyoles, que integra la visió de totes les especialitats implicades en la patologia de la mama dels diferents centres del grup: Radiologia, Cirurgia oncoplàstica, Anatomia Patològica, Oncologia, Infermeria amb els seus gestors de casos oncològics i Psicologia, entre uns altres. L'objectiu és posar el coneixement, la innovació i la investigació de tots al servici de cada cas i cada pacient, siga el que siga el seu hospital de referència.