El alcalde mantiene contactos con el resto de grupos políticos para garantizar la "gobernabilidad"

"Como es mi obligación como alcalde, tengo que hablar con todos los grupos políticos, tengo que recabar su valoración" y "también incluso hasta sus propias propuestas, independientemente del interés concreto que tenga cada uno", ha explicado, a preguntas de los periodistas, Luis Salvador, que ha rehusado valorar si la ciudad está más cerca de tener un alcalde del PSOE, que es la lista mayoritaria en el Pleno, aunque sin mayoría absoluta, o del PP, en virtud de la reedición de un acuerdo en la línea del que dio inicio al mandato municipal.

Ha afeado de nuevo la marcha del equipo de gobierno local de los miembros del PP, seguidos por dos de su grupo que pasaron a no adscritos, el 8 de junio pasado, así como la de todos los corporativos menos los de Cs y Unidas Podemos, que provocaron así el viernes la suspensión del Pleno ordinario de junio.

Salvador ha agregado que "nunca" va a dejar que la ciudad "se vea dañada" por "la irresponsabilidad de cada uno" y que trabaja para la solución "menos lesiva", y, en este sentido, seguirá hablando con los grupos para "recuperar la normalidad lo antes posible" con un equipo de gobierno local estable. "Haré lo que sea mejor para Granada", ha agregado el regidor, pidiendo a los otros grupos que "contribuyan" a este objetivo.

Preguntado sobre si se siente comprometido o no por el acuerdo en el ámbito nacional con el PP que le dio la alcaldía hace dos años, ha dicho, tras el desencuentro que se ha producido en el ámbito local, que "agua pasada no mueve molino". Asimismo, "el único que no está cumpliendo el pacto" es la formación popular, ha señalado, resaltando que en Palencia "hay una situación muy parecida a la de Granada" y "no se le ha ocurrido a nadie" pedir a Cs que deje la alcaldía.