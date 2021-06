Detenido un joven de 24 años por grabar con el móvil a dos mujeres en los vestuarios de un polideportivo en Logroño

El arrestado, se dedicaba a grabar con la cámara de su teléfono, desde una de las cabinas del vestuario de mujeres, las duchas donde se encontraban dos usuarias.

La investigación se inició al día siguiente de suceder los hechos, a través de la denuncia de las perjudicadas, interpuesta en la Jefatura Superior de Policía. Los hechos sucedieron el pasado viernes, en un complejo deportivo de la localidad de Logroño, cuando dos usuarias acababan de terminar una actividad, y acudieron a los vestuarios femeninos con la intención de ducharse y cambiarse.

En el momento que las usuarias se disponían a ducharse, observaron que una de las puertas individuales de los vestuarios, concretamente la que se halla enfrente de la ducha, se encontraba con un precinto indicando que a ese vestuario no se podía acceder, por lo que una de las usuarias se acerco a la puerta y dado que la mismo no estaba completamente cerrada hasta el suelo, se agacho a mirar si había alguien en su interior, pudiendo comprobar como dentro del mismo había una persona de puntillas encima de la tarima, si bien pensando que podía ser otra usuaria, la que se encontraba en el interior, no le dio importancia por lo que comenzaron a desnudarse para dirigirse posteriormente a la ducha.

ESCONDIDO EN UNO DE LOS VESTUARIOS

Como en el intervalo de tiempo en el que se ducharon ambas, no había salido nadie del vestuario de enfrente de la ducha se dirigió otra vez de nuevo la usuaria al vestuario, agachándose otra vez, comprobando esta vez si, que había una persona grabando hacia la zona de las duchas donde se encontraban las dos mujeres.

Asustadas acudieron en busca de uno de los monitores, el cual tras llamar a la puerta, contesto una voz masculina que respondió "Ay menos mal" dando a entender que se había quedado encerrado en el vestuario. El monitor le solicito sus datos, informando el joven que no poseía la documentación encima y dio unos datos de filiación de "viva voz" que posteriormente resultaron falsos, ya que no se correspondían con ningún usuario.

Tuvieron que ser las gestiones practicadas por este grupo de investigación, tras comprobar las grabaciones del sistema de seguridad y la toma de declaraciones a testigos, por las que se pudo determinar la identificación de autor de los hechos.

El "modus operandi" del autor, consistía en subirse encima de la tarima de uno de los vestuarios, para colocarse a la suficiente altura, y desde allí enfocaba con su cámara del móvil hacia las duchas del vestuario sin que nadie se percatara de su presencia.

El autor es un hombre de 24 años de edad, de nacionalidad española, que fue detenido el día 22 de este mismo mes, por el grupo que ha llevado la investigación. Al mismo le consta un antecedente policial del año 2018 por hechos similares a los relatados.

Se investiga si posteriormente difundía los vídeos a través de internet o simplemente eran para su uso particular.